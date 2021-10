Football Talk. Rode Duivels behouden leidersplaats op FIFA-ranking - Mangala (corona) hervat training

Zulte Waregem en Kortrijk veroordeeld voor wangedrag fans tijdens streekderby

Zowel Zulte Waregem (1.500 euro) als KV Kortrijk (3.000 euro) hebben dinsdagavond een boete ontvangen van het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), omdat supporters de regels aan hun laars lapten in de derby aan de Gaverbeek.

Het altijd beladen burenduel tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk stond ook op 25 september (2-2) bol van de incidenten. In de thuistribunes werden rookpotten en Bengaals vuur ontstoken, waarvan er eentje op het veld belandde. In de tweede helft gooiden Waregemse fans met bekertjes drank, waarvan enkele op het veld terechtkwamen. De incidenten hadden geen impact op het verloop van de wedstrijd. Zulte Waregem betreurde de feiten.

Ook de bezoekers van KV Kortrijk maakten het in diezelfde wedstrijd te bont. Op het uur werd een vuurpijl op het veld gegooid en was er zo schade berokkend aan de LED-boarding, nadat eerder al Bengaals vuur was aangestoken en bierbekertjes in de neutrale zone waren beland. Ook tijdens het vieren van de 0-2 van Ocansey werd een aantal bekers op het veld geworpen. De match moest even gestaakt worden. KVK liet verstek gaan voor de disciplinaire zitting.

Volledig scherm Selemani (Kortrijk) bij een vuurpijl. © BELGA

België behoudt ondanks tegenvallende Nations League eerste plaats op FIFA-ranking

Morgen/donderdag zal België nog steeds helemaal bovenaan de FIFA-ranking prijken. Hoewel de Rode Duivels deze maand hun twee wedstrijden op de Final Four van de Nations League verloren, tegen Frankrijk en Italië, behouden ze de eerste plaats.

Brazilië had Lukaku en co van de troon kunnen stoten, maar liet die kans liggen door puntenverlies in de Zuid-Amerikaanse kwalificatiezone voor het WK in Qatar. De Seleçao knabbelt wel aan zijn achterstand. Twintig punten worden er twaalf (1.832 tegen 1.820).

België staat sinds 20 september 2018 op de eerste plaats van de FIFA-ranking. Van november 2015 tot maart 2016 bekleedden de Duivels de nummer 1-positie voor het eerst.

Wereldkampioen Frankrijk (1.779), winnaar van de tweede editie van de Nations League, en Europees kampioen Italië (1.751) wippen over Engeland (1.750). Argentinië behoudt de zesde plaats voor Spanje, verliezend finalist in Milaan tegen Les Bleus. La Roja gaat voorbij Portugal. De top tien wordt vervolledigd door Mexico en Denemarken.

De Rode Duivels komen dit jaar nog twee keer in actie in de voorronde van het WK. Op 13 november spelen ze thuis tegen Estland, drie dagen later wacht op de slotspeeldag een verplaatsing naar Wales. Met 16 op 18 heeft België het ticket voor Qatar quasi op zak.

Volledig scherm © Photo News

Mangala (Stuttgart) hervat training na quarantaineperiode

Orel Mangala heeft woensdag de groepstraining hernomen bij zijn Duitse club VfB Stuttgart. De 23-jarige middenvelder had vorige week positief getest op het coronavirus en zat sindsdien in quarantaine.

Na zijn eerste (positieve) controle op vrijdag, testte Mangala vervolgens een paar keer negatief. Daardoor kreeg hij nu groen licht om weer aan te sluiten.

Mangala miste door zijn quarantaine de competitiewedstrijd op het veld van Borussia Mönchengladbach (1-1). In principe speelt hij zondag wel weer mee tegen Union Berlijn.

Volledig scherm Mangala, hier begin oktober nog in actie tegen Hoffenheim. © AP