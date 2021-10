Football Talk. Pogba laat zich gelden in Franse kleedkamer - Opstootje tussen Hongaarse fans en Londense politie in Wembley

Opstootje tussen Hongaarse fans en Londense politie in Wembley

In de tribunes van het Wembleystadion heeft er dinsdagavond een incident plaatsgevonden tussen Hongaarse voetbalfans en de Londense politie, enkele minuten na de aftrap van de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Engeland en Hongarije.

Toen de politie de tribune inging om een arrestatie te verrichten, geraakten de gemoederen oververhit en volgde er een opstootje tussen meerdere fans en de agenten, zo bevestigde de Londense politie. De situatie was echter snel onder controle.

Tijdens de heenwedstrijd van begin vorige maand in Boedapest werden de Engelse spelers tijdens de wedstrijd racistisch bejegend door de thuisfans. Ook tijdens het EK lieten de Hongaarse fans zich niet meteen van hun beste kant zien.

Boetes voor AA Gent en Beerschot wegens supportersincidenten

AA Gent en Beerschot hebben dinsdag elk een boete van 1.000 euro ontvangen van het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wegens wangedrag van supporters.

AA Gent werd bestraft, omdat fans van de Buffalo’s in Kortrijk (19 september, 1-0) uit protest tegen scheidsrechter Vergoote een stoeltje van de zittribune hadden losgerukt en op het veld hadden gegooid. Nadien volgden nog een aantal plastieken bekertjes richting de ref, die evenwel niet werd geraakt. AA Gent excuseerde zich voor het gedrag van deze fans en tracht hen te identificeren.

Bij Beerschot liggen incidenten in Oostende (18 september, 3-1) aan de basis van de vervolging. Bij de 2-0 gooiden bezoekende supporters gevulde bierbekers in de richting van de vierende KVO-spelers. De stadionomroeper werd ingeschakeld om de gemoederen te bedaren. Beerschot riep uitlokking in als verzachtende omstandigheid, maar het Disciplinair Comité was het daar niet mee eens.

Charleroi ontvangt boete voor pyrogebruik en gooien van bekers naar Mignolet

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag een boete van 2.500 euro opgelegd aan Sporting Charleroi, omdat supporters tegen Club Brugge pyrotechnisch materiaal ontstaken en met bierbekers naar doelman Simon Mignolet gooiden.

Charleroi ontvangt de straf voor ongeregeldheden met supporters in de thuismatch tegen Club Brugge (0-1) medio september. In de elfde minuut belandde vanuit het thuisvak een aangestoken vuurpijl in het strafschopgebied van doelman Koffi, vlak naast enkele spelers. Ref Lardot legde het spel even stil.

Nog voor de herneming werd in hetzelfde vak vuurwerk aangestoken en belandde een vuurpijl op het veld, dit keer ter hoogte van de penaltystip. Ook na de rust gebruikten Charleroi-fans pyrotechnisch materiaal. In de blessuretijd gooiden ze ten slotte met bierbekers naar Simon Mignolet, die met enkele knappe reddingen de Brugse voorsprong vasthield. De Rode Duivel had eerder het vuur aangewakkerd door in te gaan op een provocatie, maar excuseerde zich daar na afloop voor.

Belgische U19 van Wesley Sonck wint van Engeland

De Belgische nationale U19 van bondscoach Wesley Sonck heeft dinsdag met 3-2 gewonnen van Engeland op de Marbella Cup, een vriendschappelijk toernooi voor nationale U19-ploegen.

België ging rusten met een achterstand na een doelpunt van Dave Scarlett (27.), maar na de rust werden de rollen omgedraaid met dank aan Anthony Descotte (51.) van Charleroi en Arne Engels (61.) van Club Brugge. Scarlett (67.) bracht de Engelsen opnieuw langszij, maar Johan Bakayoko (79.) van PSV bezorgde de jonge Duivels alsnog de zege.

Zaterdag wonnen de Belgen nog met 1-0 van Frankrijk. In november werken ze hun kwalificatiecampagne af voor het EK U19 met wedstrijden tegen Spanje, Luxemburg en Azerbeidzjan.

Jonge Belgen (U17) zetten met zege tegen Noorwegen grote stap naar tweede kwalificatieronde

De jonge Rode Duivels U17 hebben dinsdag in Tubeke met 0-2 gewonnen van Noorwegen in de eerste kwalificatieronde voor het EK in 2022 in Israël. Ze zijn nu tweede in hun groep.

Noah Mawete (65.) van Standard opende halverwege de tweede helft de score voor de Belgen, Chemsdine Talbi (67.) van Club Brugge maakte er amper twee minuten later 0-2 van. De Noren wisten niet meer te reageren en zo gingen de drie punten naar de jongens van bondscoach David Penneman.

België verloor zijn eerste wedstrijd verrassend met 0-1 van Luxemburg. De tweede wedstrijd tegen Azerbeidzjan moest vorige week worden uitgesteld omwille van coronagevallen bij de Azeri’s. Er is nog geen nieuwe datum voor die partij, de enige resterende ondertussen voor de Belgen. Ook zijn overige twee wedstrijden kon Azerbeidzjan niet afwerken. De Europese Voetbalconfederatie UEFA heeft momenteel nog niet beslist wat er met die wedstrijden moet gebeuren.

Luxemburg blijft aan de leiding in groep 3 met 4 vier punten. Daarna volgt België met drie punten en Noorwegen met één punt. Azerbeidzjan heeft logischerwijs nog geen punten. De eerste twee uit de groep gaan door naar de volgende kwalificatiefase. Ook de beste nummers drie maken nog kans om door te stoten. Alle wedstrijden in groep 3 werden overigens afgewerkt in Tubeke.

Manchester United moet Varane enkele weken missen

De Franse verdediger Raphaël Varane heeft zondagavond in de finale van de Nations League tegen Spanje een liesblessure opgelopen en zal daardoor enkele weken aan de kant staan, zo maakte zijn club Manchester United dinsdag bekend.

Varane moest vlak voor de pauze vervangen worden door Dayot Upamecano. Op dat moment stond het nog 0-0 in het Milanese San Sirostadion, na een dolle tweede helft met een waanzinnig slot trok Frankrijk met 1-2 aan het langste eind.

FC Barcelona mag weer in vol Camp Nou spelen

FC Barcelona mag zondag in de thuiswedstrijd tegen Valencia weer in een vol Camp Nou spelen. Dat maakte de club van trainer Ronald Koeman dinsdag via Twitter bekend.

“De politiek heeft bevestigd dat vanaf vrijdag weer 100 procent capaciteit welkom is in de buitensportlocaties van Catalonië”, aldus FC Barcelona, dat over ruim een week in de Champions League aantreedt tegen Dinamo Kiev. “FC Barcelona waardeert de inzet van alle mensen en juicht de maatregel die ons dichter bij de oude situatie brengt toe.”

Barça speelt drie thuiswedstrijden op een rij. Na het duel met Dinamo Kiev staat de Clasico tegen het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard op het programma. FC Barcelona staat na zeven duels pas op de negende plaats.

Pogba laat zich gelden in Franse kleedkamer

Heeft Paul Pogba met een stevige speech Frankrijk de zege in de Nations League bezorgd? Op videobeelden is alvast te zien hoe een felle Pogba zijn maats de les spelt.

Lag Paul Pogba zondagavond met een donderspeech aan de basis van de zege voor Les Bleus in de finale van de Nations League tegen Spanje? Zou zomaar kunnen. Of videobeelden die op Twitter zijn opgedoken is te zien hoe Pogba zijn medemaats aanvuurt. “We moeten agressiever zijn”, zei hij, terwijl onder meer Antoine Griezmann aandachtig luistert naar de woorden de middenvelder van Manchester United. “Het begint met onze aanvallers, helemaal tot onze verdedigers achterin. We veroveren de bal terug en we vallen aan. En ja we zullen verdorie veel moeten lopen, want ze hebben heel veel kwaliteit in de ploeg. Maar wij ook! We gaan de bal bijhouden en we zullen hen pijn doen.”

Het plan van Pogba leek aanvankelijk weinig vruchten af te werken, want Spanje was dominant en had veelvuldig de bal. Iets voorbij het uur zette Oyarzabal de jongens van Luis Enrique zelfs op weg naar de zege. Maar twee klassenflitsen van Benzema en Mbappé zorgden alsnog voor een Franse triomf. Ook in de halve finale tegen de Rode Duivels bogen de Fransen een achterstand om. In Turijn ging het van 2-0 naar 2-3.

Dat uitgerekend Pogba zich in de Franse kleedkamer opwierp is opvallend. Tijdens zijn periode bij United kreeg Pogba al veelvuldig kritiek te slikken om zijn gebrek aan leiderschap op het veld. Niet in het minst van analist en ex-United speler Roy Keane. “Ik zie altijd een groot verschil tussen de Pogba bij United en de Pogba bij de Franse nationale ploeg. Ik verwacht nog altijd meer van hem eens hij het shirt van Manchester United aantrekt.”

