Football Talk. Legear blaast carrière nieuw leven in bij Wezet - “Barça-verdediger naar AC Milan”

30 december 2019

Diego Alonso is de eerste coach van Inter Miami, de club van Beckham

De Uruguayaan Diego Alonso is de eerste coach van Inter Miami, de nieuwe club van David Beckham die komend seizoen voor het eerst in de Major League Soccer (MLS) zal aantreden, zo maakte de club vandaag bekend.

De 44-jarige succescoach is al sinds 2014 in Mexico aan de slag, eerst bij Pachuca en nadien bij Monterrey. Hij maakte zich onsterfelijk door met beide clubs (in 2017 met Pachuca en in 2019 met Monterrey) de CONCACAF-Champions League te winnen en zo werd hij de eerste trainer die dat voor mekaar kreeg met twee verschillende clubs.

Ook Todibo op weg naar AC Milan

AC Milan en FC Barcelona hebben een akkoord gevonden omtrent de overgang van de Franse verdediger Jean-Clair Todibo, zo melden Italiaanse media vandaag.

De twintigjarige Todibo is nog maar sinds januari van dit jaar aan de slag in Barcelona, dat hem had overgenomen van het Franse Toulouse. In Nou Camp kon Todibo zich echter niet doorzetten en dus werd er aan een oplossing gewerkt. Milan zou de centrale verdediger huren, met een aankoopoptie voor twintig miljoen euro, aldus La Gazzetta dello Sport.

Bij Milan zou Todibo de tweede versterking worden, na de terugkeer van de 38-jarige Zlatan Ibrahimovic. Milan kan de aanwinsten goed gebruiken, want de club is de winteronderbreking in Italië ingegaan op de elfde plaats in de Serie A.

Jonathan Legear zet carrière voort bij amateurclub Wezet

Jonathan Legear keert na een avontuur in Turkije terug naar ons land en zet zijn carrière voort bij Wezet uit de eerste amateurklasse, zo bevestigde de club een bericht van de krant La Meuse op haar Facebook-pagina. Volgens de krant ondertekent de 32-jarige winger er een contract voor anderhalf seizoen.

De voormalige Rode Duivel zat al sinds medio deze maand zonder club nadat zijn contract bij het Turkse Adana Demirspor werd ontbonden. Legear was er nochtans maar sinds januari dit jaar aan de slag en had er nog een overeenkomst tot eind dit seizoen. Voordien lag de Luikenaar anderhalf jaar bij Sint-Truiden onder contract. Onder Marc Brys kwam hij er echter amper aan spelen toe.

Jonathan Legear debuteerde in 2004 als prof bij Anderlecht. Hij speelde in België ook voor KV Mechelen en Standard. In het buitenland droeg Legear, die twee caps achter zijn naam heeft (in 2010), het shirt van het Russische Terek Grozny en het Engelse Blackpool. Bij Wezet vindt hij José Riga terug als coach. Het duo werkte eerder al samen bij Blackpool en Standard.

Berge krijgt plaats in youngsters-elftal Champions League

De UEFA heeft Sander Berge van KRC Genk opgenomen in het elftal van spelers die dit najaar doorbraken in de Champions League. Dat heeft de Europese voetbalbond maandag laten weten.

In het team zijn spelers tot 24 jaar opgenomen die de voorbije maanden in de Champions League debuteerden en zich meteen in de kijker voetbalden. Met Berge krijgt een speler van een Belgische club een plaats in de ploeg. De 21-jarige Noorse middenvelder liet zich ondanks de pijnlijke exit van Racing (kansloos laatste in groep E met amper een punt) opmerken. “Genk had een moeilijke groep maar de imposante Noorse middenvelder schitterde”, klinkt het bij de UEFA. “Zijn intelligentie en leiderschap trok de aandacht van vele volgers.” Onder meer Liverpool-trainer Jürgen Klopp loofde de Genkenaar.

Berge krijgt in het team onder meer gezelschap van goalgetter Erling Braut Håland, die uitgerekend Genk met Salzburg nachtmerries bezorgde en een transfer naar topclub Borussia Dortmund versierde. Ook Lautaro Martinez, spitsbroeder bij Inter van Romelu Lukaku, is present.

Elftal

Doelman: Alex Meret (Ita/Napoli)

Verdedigers: Achraf Hakimi (Mar/Borussia Dortmund), Benjamin Pavard (Fra/Bayern München), Dayot Upamecano (Fra/Leipzig), Renan Lodi (Bra/Atlético Madrid).

Middenvelders: Sander Berge (Noo/Genk), Kai Havertz (Dui/Leverkusen), Dani Olmo (Spa/Dinamo Zagreb)

Aanvallers: Rodrygo (Bra/Real Madrid), Erling Braut Håland (Noo/Salzburg), Lautaro Martinez (Arg/Inter)

Carcela deelt cadeautjes uit aan gehospitaliseerde kinderen

Mooi gebaar van Mehdi Carcela. De Standard-speler ging in de kerstperiode in het Luikse Clinique de l’Espérance op bezoek bij gehospitaliseerde kinderen. De Marokkaan deelde er cadeautjes uit aan de jonge knapen. Een jaarlijkse gewoonte. ’t Was reeds de tiende keer dat Carcela er over de vloer kwam.

Brys kandidaat KVO-coach, maar niet eerste keuze

KV Oostende start vandaag de zoektocht naar een nieuwe trainer. Bedoeling is dat de groep op de eerste training na Nieuwjaar op 6 januari een nieuwe coach heeft. Voorzitter Frank Dierckens gaat op zoek naar een Belgische trainer... of iemand die de Belgische competitie alvast goed kent. Eerstdaags wordt een shortlist samengesteld en starten de individuele gesprekken. Marc Brys is in ieder geval een kandidaat wat KVO betreft, al is hij niet de eerste keuze van Dierckens. Bovendien is de vraag of Oostende de ex-trainer van STVV zou kunnen betalen en of Brys zin heeft in een avontuur aan zee. Ook de pas ontslagen Leko en Vanhaezebrouck lijken vanuit die optiek onhaalbaar. Glen De Boeck, met wie de club in het tussenseizoen gesprekken voerde, is dan weer geen optie voor de kustploeg. Afwachten of er voor het einde van deze week al witte rook is op De Schorre, waar Franky Van der Elst en Patrick Creemers in principe assistent-coaches zullen blijven. (TTV)