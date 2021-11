Football Talk. Lahoz moet City - Club in goede banen leiden - Bale in Welshe selectie voor Wit-Rusland en België

Bale zit in Welshe selectie voor Wit-Rusland en België

Gareth Bale viert zijn terugkeer in de Welshe selectie voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (13 november) en België (16 november). De Real Madrid-speler zit in de uitgebreide 28-koppige selectie die de Welshe bondscoach Robert Page bekendmaakte.

De 32-jarige Bale, aanvoerder van Wales en intussen met 99 caps op de teller, miste de twee WK-kwalificatiewedstrijden van vorige maand met een blessure aan de hamstrings. Ook Ben Davies (Spurs), Aaron Ramsey (Juventus), Joe Allen (Stoke City) en Daniel James (Leeds United) zijn van de partij.

Wales staat momenteel met 11 punten op de tweede plaats in groep E, op vijf punten van leider België. Ook Tsjechië telt 11 punten, maar zij hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. Enkel de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.

Volledig scherm © REUTERS

Barça verwelkomt viertal terug uit blessure voor trip naar Kiev

De Franse vleugelspeler Ousmane Dembélé is weer helemaal terug na een operatie aan zijn rechterknie vier maanden geleden en heeft een plaats in de selectie van FC Barcelona voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Dynamo Kiev. Dat heeft Barça bekendgemaakt.

Dembélé keerde op 11 oktober terug op de groepstraining en maakt voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie sinds hij in juni tijdens de EK-wedstrijd van Frankrijk tegen Hongarije een zware blessure aan de rechterknie opliep.

Barcelona kan voor de cruciale wedstrijd ook opnieuw rekenen op Ansu Fati, Frenkie de Jong en Ronald Araujo. Sergi Barjuan, die als interim-coach fungeert sinds Ronald Koeman werd ontslagen, zal het wel moeten stellen zonder Gerard Pique, die sukkelt met de kuit, en Sergio Agüero, die in het ziekenhuis blijft voor onderzoek na hartproblemen.

Volledig scherm © REUTERS

Sportief directeur Stilz weg bij Waasland-Beveren

Er komt een einde aan de samenwerking tussen Waasland-Beveren en z’n Zwitserse sportief directeur Roger Stilz. Dat bevestigt de 1B-club.

“Roger benaderde ons enkele weken geleden en vertelde ons dat hij om familiale redenen wou ingaan op een professionele opportuniteit dichter bij huis. Als club hebben we uiteraard begrip voor zijn situatie en we hebben dan ook besloten zijn verzoek in te willigen,” zegt CEO Antoine Gobin op de clubwebsite.

Gisteren raakte ook al bekend dat de club afscheid neemt van Dirk Huyck en Olivier Swolfs. Huyck, voormalig voorzitter, en Swolfs, financieel directeur, leidden het voorbije jaar de overname van de 1B-club door de Amerikaanse groep Bolt mee in goede banen.

Volledig scherm Roger Stilz. © Waasland-Beveren

Nagelsmann staat voor terugkeer bij Bayern na coronabesmetting

Als alles goed gaat zit Julian Nagelsmann dinsdag voor het duel tegen Benfica op de vierde speeldag in de Champions League na een afwezigheid van een tweetal weken vanwege een coronabesmetting opnieuw op de bank bij de Duitse landskampioen Bayern München.

Zijn recente PCR-tests zijn negatief en als er ook dinsdagochtend nog een negatieve test uit de bus komt, mag hij op de bank plaatsnemen in de Allianz Arena. “Ik voel me goed, al voel ik natuurlijk wel nog dat het virus een impact gehad heeft op mijn lichaam”, vertelde Nagelsmann maandag. De coach testte twee weken geleden in Portugal positief op Sars-CoV-2 en zit sindsdien in isolatie.

Volledig scherm Julian Nagelsmann. © Photo News

Lahoz moet City - Club Brugge in goede banen leiden

De Spanjaard Antonio Mateu Lahoz is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangesteld als scheidsrechter voor het duel tussen Manchester City en Club Brugge, woensdagavond (21u) op de vierde speeldag in groep A van de Champions League.

Voor de 44-jarige topref is het de vierde keer dat hij een Europees duel van een Belgisch team in goede banen moet leiden. Eerder floot hij Lokeren - Plzen (2012), Club Brugge - Manchester United (2015) en Anderlecht - Shakhtar (2016). Daarnaast was hij ook scheidsrechter in het duel van de Rode Duivels tegen Zwitserland (2018) en op het EK tegen Rusland (2021). Eind mei floot hij nog de finale van de Champions League tussen Manchester City en Chelsea (0-1).

Volledig scherm Mateu Lahoz. © BELGAIMAGE

Batshuayi minstens 10 dagen out

De volgende spits ligt in de lappenmand. Michy Batshuayi (28) staat minstens 10 dagen aan de kant met een verrekking van de dijspier. Zorgen voor bondscoach Roberto Martínez.

Zijn eerste keuze is out met een enkelprobleem. En nu staat de back-up van Romelu Lukaku ook minstens 10 dagen aan de kant. Besiktas heeft zonet bekendgemaakt dat Michy Batshuayi een tijdje out is met een verrekking in de bil.

Batsman mist de Champions League-confrontatie met Sporting en de competitiematch tegen Trabzonspor van komend weekend. Vraag is of zijn club hem vrijgeeft voor de interlands tegen Estland (13/11) en Wales (16/11).

Chelsea-coach Thomas Tuchel liet vrijdag verstaan dat hij Romelu Lukaku (enkel) pas na de interlandbreak terugverwacht. Het valt niet uit te sluiten dat Roberto Martínez zijn topschutter alsnog oproept voor een medische controle. Hij moest toch eens eerder fit raken.

Volledig scherm Michy Batshuayi. © Photo News

Volledig scherm © Photo News