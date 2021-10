Football Talk. Franse politie pakt vijf amokmakers op in Marseille - Finale Copa Sudamericana tussen Paranaense en Bragantino

Franse politie pakt vijf amokmakers op na Marseille-Galatasaray

De Franse politie heeft vijf mensen aangehouden nadat zij zich donderdagavond misdroegen tijdens het Europa League-duel tussen Marseille en Galatasaray. De drie Turkse en twee Franse supporters werden in de boeien geslagen wegens het bezit en gebruik van pyrotechnisch materiaal.

De wedstrijd moest kort voor de rust even worden stilgelegd nadat voetzoekers en vuurpijlen op het veld waren gegooid vanuit het Turkse vak. Nadat de rust was teruggekeerd, werd de wedstrijd hervat. Na afloop van de match, die op 0-0 eindigde, kwam het tot schermutselingen tussen aanhangers van beide clubs. Enkele ordehandhavers raakten gewond.

“Vanavond waren er 550 politiemensen nodig om een voetbalwedstrijd in goede banen te leiden”, tweette de prefect van de politie van Bouches-du-Rhône. “Drie onder hen liepen verwondingen op. Ze hebben mijn steun.” Het is de derde keer in korte tijd dat supporters van Marseille op een negatieve manier in het nieuws komen. Eerder dit seizoen waren er al incidenten in de competitiematchen tegen Rijsel en Angers.

Volledig scherm © AFP

Braziliaanse finale tussen Athletico Paranaense en Bragantino

De finale van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League, wordt een Braziliaans onderonsje tussen Athletico Paranaense en Red Bull Bragantino. Athletico Paranaense won donderdag de terugwedstrijd in de halve finales tegen het Uruguayaanse Penarol met 2-0. Nikao (24.) en Pedro Rocha (80.) zorgden voor de goals in het lege stadion in Curitiba, in het zuiden van het land. Bij de bezoekers miste Pablo Ceppelini (31.) een strafschop. Vorige week hadden de Brazilianen ook al de heenmatch in Montevideo gewonnen met 1-2.

Woensdag had Red Bull Bragantino zich als eerste team geplaatst ten koste van het Paraguayaanse Libertad. De finale wordt op 20 november in Montevideo gespeeld. Athletico Paranaense won de Copa Sudamericana al een keer, in 2018. Bragantino staat nog niet op de erelijst.

Volledig scherm © Pool via REUTERS