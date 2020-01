Football Talk. Eerste goal van Ibrahimovic bij AC Milan al een feit - PSV rekent dit seizoen niet meer op Malen Redactie

04 januari 2020

Ibrahimovic scoort meteen voor AC Milan

Zlatan Ibrahimovic heeft in een oefenduel meteen zijn eerste doelpunt gemaakt voor AC Milan, sinds hij ongeveer een week geleden terugkeerde bij de Italiaanse club. De Zweed scoorde in een testduel tegen het vrij onbeduidende Rhodense. Het werd 9-0. Ibrahimovic kreeg een basisplaats van trainer Stefano Pioli in de wedstrijd zonder publiek. Hij speelde alleen de eerste helft. Milan hervat maandag de competitie in de Serie A met een duel met Sampdoria.

Malen komt dit seizoen niet meer in actie bij PSV

PSV rekent dit seizoen niet meer op een rentree van Donyell Malen. De 20-jarige aanvaller heeft in het Amerikaanse Pittsburgh een ingreep aan zijn linkerknie ondergaan. Volgens PSV gaat het om een “lichte en beperkte” operatie. “De prognose is dat Malen dit seizoen niet meer in actie komt”, laat de Eindhovense club weten. “We mogen concluderen dat de operatie succesvol is verlopen”, zegt medisch manager Wart van Zoest, die de operatie bijwoonde. “Er zijn geen onverwachte zaken aan het licht gekomen. Donyell blijft nu minimaal twee weken hier om zijn revalidatie op te starten en keert dan voor het vervolg terug naar Nederland.”

Malen raakte op 15 december geblesseerd in de verloren uitwedstrijd tegen Feyenoord (3-1). Hij maakte dit seizoen 17 doelpunten in 25 wedstrijden. Op het komende EK zal hij er zo goed als zeker niet bij zijn. Malen debuteerde op 6 september bij het Nederlands elftal. Hij scoorde als invaller in de EK-kwalificatiematch tegen Duitsland (2-4-zege).