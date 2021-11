Football Talk. Chadli scoort voor het eerst in zes maanden - Club zonder geschorste Balanta naar Manchester, Izquierdo en Wesley reizen wél mee

Dendoncker mag pas in slotminuut komen meegenieten van winst Wolverhampton

Wolverhampton heeft maandagavond op de tiende speeldag in de Premier League Everton een loer gedraaid met 2-1.

Op het kwartier zag Hee-Chan Hwang nog een doelpunt afgekeurd worden, maar dat was slechts uitstel van executie. Max Kilman (28.) en Raul Jimenez (32.) zorgden voor een comfortabele dubbele voorsprong halfweg. Na rust prikte Everton tegen via Alex Iwobi (66.), maar dat volstond niet om iets te mee te nemen naar Goodison Park. Leander Dendoncker viel in het winnende kamp in de slotminuut in.

Wolverhampton rukt, na een reeks van vijf zeges en een draw, op naar de zevende plaats met 16 op 30. Everton zakt na een povere 0 op 9 weg naar de tiende positie met 14 punten.

Leander Dendoncker.

Chadli scoort voor het eerst in zes maanden

Nacer Chadli heeft maandagavond op de elfde speeldag in de Turkse Super Lig de ommekeer ingeluid voor zijn club Basaksehir tegen Adana Demirspor (2-1).

Chadli maakte in de 71e minuut gelijk en werd zeven minuten later naar de kant gehaald. Zijn teammaat Edin Visca trok de zege in de 92e minuut over de streep van op de penaltystip.

Het was al van 29 april geleden dat Chadli, 66-voudig Rode Duivel, nog eens de weg naar de netten vond. In het klassement staat Basaksehir gedeeld tiende met 15 punten, 12 minder dan leider Trabzonspor.



Bologna en Theate houden het lang spannend tegen rode lantaarn Cagliari

Bologna heeft maandagavond op de elfde speeldag in de Serie A geen fout gemaakt tegen hekkensluiter Cagliari. Het won met 2-0, maar de tweede treffer viel evenwel pas in de slotseconden.

Halverwege was er nog niet gescoord in het Stadio Renato Dall’Ara. Daar bracht Lorenzo De Silvestri (50.) snel na rust verandering in namens de thuisploeg. Het bleef bij die enige goal in een relatief gesloten partij, tot ook Marko Arnautovic (90.+7) zijn duit nog in het zakje deed. Arthur Theate speelde de volledige wedstrijd mee in het winnende kamp, de bezoekers eindigden met 10.

Bologna schuift op naar de elfde plaats met 15 op 33, Cagliari sluit de rij met zes punten.

Theate (rechts) in duel.

Club zonder geschorste Balanta naar Manchester, Izquierdo en Wesley reizen wél mee

Zoek niet naar Éder Balanta morgen op de luchthaven van Oostende of woensdagavond in het Etihad Stadium. De Colombiaanse krachtpatser van Club liep twee weken terug tegen Manchester City al tegen zijn derde gele kaart in deze Champions Leaguecampagne aan, na eerdere overtredingen tegen PSG en Leipzig. De tol van telkens onbevreesd in duel te gaan. Balanta blijft bijgevolg achter in België, waar hij een individueel programma zal volgen. Opmerkelijk: de middenvelder van Club verzamelde in de laatste vijf speeldagen in de Jupiler Pro League ook al drie gele kaarten. En zeggen dat hij tot half september nog een blanco strafblad had.

José Izquierdo wordt dan weer al voldoende op niveau geacht om op de bank te zitten tegen Manchester City. Ook Wesley Moraes – die andere chouchou van weleer die deze zomer terugkeerde naar Club - maakt deel uit van de selectie, nadat-ie in Leipzig al eens opnieuw mocht proeven van de Champions League, maar vervolgens wel een lichte terugval kende. De voltallige squad list (21): Mignolet, Lammens, Shinton; Sobol, Nsoki, Hendry, Maouassa, Ricca, Van der Brempt, Mechele, Mata; Mbamba, Rits, Vormer, Vanaken, De Ketelaere, Lang, Sowah, Izquierdo, Wesley en Dost. (NP)

Bale zit in Welshe selectie voor Wit-Rusland en België

Gareth Bale viert zijn terugkeer in de Welshe selectie voor de laatste twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Wit-Rusland (13 november) en België (16 november). De Real Madrid-speler zit in de uitgebreide 28-koppige selectie die de Welshe bondscoach Robert Page bekendmaakte.

De 32-jarige Bale, aanvoerder van Wales en intussen met 99 caps op de teller, miste de twee WK-kwalificatiewedstrijden van vorige maand met een blessure aan de hamstrings. Ook Ben Davies (Spurs), Aaron Ramsey (Juventus), Joe Allen (Stoke City) en Daniel James (Leeds United) zijn van de partij.

Wales staat momenteel met 11 punten op de tweede plaats in groep E, op vijf punten van leider België. Ook Tsjechië telt 11 punten, maar zij hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. Enkel de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.



Barça verwelkomt viertal terug uit blessure voor trip naar Kiev

De Franse vleugelspeler Ousmane Dembélé is weer helemaal terug na een operatie aan zijn rechterknie vier maanden geleden en heeft een plaats in de selectie van FC Barcelona voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Dynamo Kiev. Dat heeft Barça bekendgemaakt.

Dembélé keerde op 11 oktober terug op de groepstraining en maakt voor het eerst deel uit van de wedstrijdselectie sinds hij in juni tijdens de EK-wedstrijd van Frankrijk tegen Hongarije een zware blessure aan de rechterknie opliep.

Barcelona kan voor de cruciale wedstrijd ook opnieuw rekenen op Ansu Fati, Frenkie de Jong en Ronald Araujo. Sergi Barjuan, die als interim-coach fungeert sinds Ronald Koeman werd ontslagen, zal het wel moeten stellen zonder Gerard Pique, die sukkelt met de kuit, en Sergio Agüero, die in het ziekenhuis blijft voor onderzoek na hartproblemen.



Sportief directeur Stilz weg bij Waasland-Beveren

Er komt een einde aan de samenwerking tussen Waasland-Beveren en z’n Zwitserse sportief directeur Roger Stilz. Dat bevestigt de 1B-club.

“Roger benaderde ons enkele weken geleden en vertelde ons dat hij om familiale redenen wou ingaan op een professionele opportuniteit dichter bij huis. Als club hebben we uiteraard begrip voor zijn situatie en we hebben dan ook besloten zijn verzoek in te willigen,” zegt CEO Antoine Gobin op de clubwebsite.

Gisteren raakte ook al bekend dat de club afscheid neemt van Dirk Huyck en Olivier Swolfs. Huyck, voormalig voorzitter, en Swolfs, financieel directeur, leidden het voorbije jaar de overname van de 1B-club door de Amerikaanse groep Bolt mee in goede banen.

Roger Stilz.

Nagelsmann staat voor terugkeer bij Bayern na coronabesmetting

Als alles goed gaat zit Julian Nagelsmann dinsdag voor het duel tegen Benfica op de vierde speeldag in de Champions League na een afwezigheid van een tweetal weken vanwege een coronabesmetting opnieuw op de bank bij de Duitse landskampioen Bayern München.

Zijn recente PCR-tests zijn negatief en als er ook dinsdagochtend nog een negatieve test uit de bus komt, mag hij op de bank plaatsnemen in de Allianz Arena. “Ik voel me goed, al voel ik natuurlijk wel nog dat het virus een impact gehad heeft op mijn lichaam”, vertelde Nagelsmann maandag. De coach testte twee weken geleden in Portugal positief op Sars-CoV-2 en zit sindsdien in isolatie.

Julian Nagelsmann.

Lahoz moet City - Club Brugge in goede banen leiden

De Spanjaard Antonio Mateu Lahoz is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangesteld als scheidsrechter voor het duel tussen Manchester City en Club Brugge, woensdagavond (21u) op de vierde speeldag in groep A van de Champions League.

Voor de 44-jarige topref is het de vierde keer dat hij een Europees duel van een Belgisch team in goede banen moet leiden. Eerder floot hij Lokeren - Plzen (2012), Club Brugge - Manchester United (2015) en Anderlecht - Shakhtar (2016). Daarnaast was hij ook scheidsrechter in het duel van de Rode Duivels tegen Zwitserland (2018) en op het EK tegen Rusland (2021). Eind mei floot hij nog de finale van de Champions League tussen Manchester City en Chelsea (0-1).

Mateu Lahoz.

Batshuayi minstens 10 dagen out

De volgende spits ligt in de lappenmand. Michy Batshuayi (28) staat minstens 10 dagen aan de kant met een verrekking van de dijspier. Zorgen voor bondscoach Roberto Martínez.

Zijn eerste keuze is out met een enkelprobleem. En nu staat de back-up van Romelu Lukaku ook minstens 10 dagen aan de kant. Besiktas heeft zonet bekendgemaakt dat Michy Batshuayi een tijdje out is met een verrekking in de bil.

Batsman mist de Champions League-confrontatie met Sporting en de competitiematch tegen Trabzonspor van komend weekend. Vraag is of zijn club hem vrijgeeft voor de interlands tegen Estland (13/11) en Wales (16/11).

Chelsea-coach Thomas Tuchel liet vrijdag verstaan dat hij Romelu Lukaku (enkel) pas na de interlandbreak terugverwacht. Het valt niet uit te sluiten dat Roberto Martínez zijn topschutter alsnog oproept voor een medische controle. Hij moest toch eens eerder fit raken.

Michy Batshuayi.

