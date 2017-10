Football Talk buitenland: VS hebben na ruime winst tegen Panama ticket voor Rusland bijna beet 10u40 0 AFP Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

De Verenigde Staten hebben gisteren op de negende speeldag van de WK-kwalificaties in de CONCACAF-zone met een 4-0 zege tegen Panama een grote stap gezet richting de eindronde van volgend jaar. Als 'Team USA' dinsdag op de laatste speeldag op bezoek bij Trinidad en Tobago de drie punten pakt, kan het zijn tickets voor Rusland boeken.



Pulisic (8.), Altidore (19. en 42. pen) en Wood (63.) troffen voor de VS raak.



Mexico, dat al zeker is van kwalificatie, klopte thuis in een overbodig duel het al uitgeschakelde Trinidad en Tobago. Winchester (66.) tekende voor de verrassende 0-1, maar Lozano (78.), Javier 'Chicharito' Hernandez (88.) en Herrera (90.+4) zorgden voor de 3-1 eindstand. Voor de wedstrijd hielden de spelers een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de zware aardbeving die Mexico op 19 september trof en het leven kostte aan meer dan driehonderd mensen.



De laatste wedstrijd van de negende speeldag, Costa Rica tegen Honduras, werd wegens de weersomstandigheden verplaatst naar vandaag. Als Costa Rica op zijn minst een punt pakt, heeft het zijn WK-ticket beet.

AFP

AFP

Stand in de CONCACAF-zone na negen speeldagen:



Ptn W G D V dv-dt ver



1. Mexico 21 9 6 3 0 14-4 +10 GEPLAATST



2. Costa Rica 15 8 4 3 1 12-5 +7



3. Verenigde Staten 12 9 3 3 3 16-11 +5



4. Panama 10 9 2 4 3 7-9 -2



5. Honduras 9 8 2 3 3 9-16 -7



6. Trinidad en Tobago 3 9 1 0 8 5-18 -13







De drie eerste landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De nummer vier krijgt in een play-off nog een kans tegen een land uit de Aziatische zone.