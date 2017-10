Football Talk buitenland: Schotse bondscoach wijt uitschakeling aan "te kleine gestalte Schotten" 11u54

Real kent mogelijke opponenten in halve finale WK voor clubs

Titelverdediger Real Madrid zal het op het komende WK voetbal voor clubs (6-16/12 in Abu Dhabi) in de halve finales opnemen tegen het Nieuw-Zeelandse Auckland City, Al Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten of de winnaar van de Aziatische Champions League. Het WK voor clubs begint met een wedstrijd tussen Al Jazira, de kampioen van het gastland, en Auckland City, de kampioen van Oceanië. Het winnende team treft de Aziatische kampioen, zij maken onderling uit wie het in de halve finales opneemt tegen Real Madrid.



Aan de andere kant van de tabel ontmoet de winnaar van de Zuid-Amerikaanse Copa Libertadores voor een plek in de finale de winnaar van de wedstrijd tussen CONCACAF-kampioen Pachuca en de toekomstige kampioen van Afrika.



Op het WK voor clubs nemen de continentale kampioenen het jaarlijks tegen mekaar op, samen met de kampioen van het gastland. Vorig jaar won Real Madrid in het Japanse Yokohama voor de tweede keer in de clubgeschiedenis het WK voor clubs, na 2014. De Spaanse grootmacht haalde het in de finale na verlengingen met 4-2 van Kashima Antlers. Als de Koninklijke opnieuw zegeviert in Abu Dhabi, dan evenaart Real het record van grote rivaal Barcelona op de erelijst.

Heynckes gelooft dat Bayern snel zal heropleven

Jupp Heynckes (72) is vandaag officieel voorgesteld als de coach die Bayern München weer op het goede spoor moet brengen. De clubleiding haalde Heynckes uit zijn pensioen om zo ruim de tijd te kunnen nemen om een nieuwe coach voor de komende seizoenen te vinden.



Nieuws over de opvolger van Heynckes moet dit jaar niet meer verwacht worden. "Ik kan nu al klaar en duidelijk zeggen dat we in 2017 zeker niet zullen bekendmaken wat er op 1 juli 2018 zal gebeuren", verklaarde bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. Heynckes, die Carlo Ancelotti opvolgt, ondertekende een contract tot het einde van het seizoen. Hij is toe aan zijn vierde passage bij de Duitse topclub. Eerder was hij er actief van 1987 tot 1991, kort in 2009, en van 2011 tot 2013. In dat laatste jaar lukte Heynckes de treble (landstitel, Champions League en DFB-Pokal). Nadien coachte Heynckes niet meer.



Bayern moet voorlopig genoegen nemen met de tweede plaats in de Bundesliga, op vijf punten van leider Borussia Dortmund. "Jupp kent FC Bayern vanbinnen en vanbuiten", zei Rummenigge. "Ik geloof dat hij, met al zijn ervaring, de juiste man voor deze job is."



"Ik ben FC Bayern veel dank verschuldigd", stelde Heynckes. "Zij hielpen me om mijn carrière als coach te lanceren. Dat was één van de redenen voor deze beslissing." Heynckes benadrukte dat zijn terugkeer maar tijdelijk was.



Zaterdag volgt zijn eerste opdracht met een thuismatch tegen Freiburg. Daar wil Bayern een punt zetten achter de reeks van drie wedstrijden zonder zege. "Ondanks de moeilijke periode ben ik vol vertrouwen dat het team snel een ander gezicht zal tonen." Na het afscheid van Ancelotti hoopt Heynckes de sfeer in het team te verbeteren en voor meer hiërarchie te zorgen. Een doel wil de coach zich niet stellen bij aanvang van zijn missie van acht maanden.

Schotland speelde gisteren 2-2 gelijk op het veld van Slovenië en zag zo de laatste hoop op kwalificatie voor het WK in Rusland vervliegen. Na afloop had de Schotse bondscoach Gordon Strachan een opvallende verklaring voor het Schotse falen. "Genetisch gezien lopen we achter", verraste Strachan. Op een ernstige toon suggereerde hij "grote Schotse mannen en vrouwen bij elkaar te brengen en te kijken wat er dan kan gebeuren".



De laatste Schotse kwalificatie voor een WK dateerde al van 1998 en ook volgend jaar in Rusland zullen de fanatieke blauwhemden en hun supporters moeten thuisblijven. De Schotten eindigden in groep F derde na grote rivaal Engeland en met evenveel punten als Slovakije. De Slovaken hadden echter een beter doelsaldo.



"Niemand kan me wijsmaken dat zij (Slovenië, nvdr) technisch beter waren", stak bondscoach Strachan na afloop van de partij in Slovenië fors van wal. "Maar in fysiek opzicht hadden we een probleem. We moesten daardoor voor iedere bal harder werken. De jongens hebben alles gegeven, maar het was helaas net niet genoeg."



"In deze campagne waren we na Spanje het land met de kleinste spelers", vervolgde Strachan, die overigens zelf einde contract is. "Genetisch gezien liggen we achter. Ook met het team van zondag konden we niet op tegen de kracht en lengte bij spelhervattingen. We kunnen misschien lange mannen en vrouwen bij elkaar brengen en dan kijken wat er mogelijk is... Het is namelijk een ernstig probleem voor ons."



De 60-jarige Strachan, als speler succesvol met Aberdeen, Manchester United en Leeds, is sinds 2013 bondscoach van Schotland. Voordien was hij actief bij Coventry City, Southampton, Celtic en Middlesbrough.

