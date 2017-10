Football Talk buitenland: Schotse bondscoach wijt uitschakeling aan "te kleine gestalte Schotten" 11u54

Bron: Belga 0 Photo News Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Schotland speelde gisteren 2-2 gelijk op het veld van Slovenië en zag zo de laatste hoop op kwalificatie voor het WK in Rusland vervliegen. Na afloop had de Schotse bondscoach Gordon Strachan een opvallende verklaring voor het Schotse falen. "Genetisch gezien lopen we achter", verraste Strachan. Op een ernstige toon suggereerde hij "grote Schotse mannen en vrouwen bij elkaar te brengen en te kijken wat er dan kan gebeuren".



De laatste Schotse kwalificatie voor een WK dateerde al van 1998 en ook volgend jaar in Rusland zullen de fanatieke blauwhemden en hun supporters moeten thuisblijven. De Schotten eindigden in groep F derde na grote rivaal Engeland en met evenveel punten als Slovakije. De Slovaken hadden echter een beter doelsaldo.



"Niemand kan me wijsmaken dat zij (Slovenië, nvdr) technisch beter waren", stak bondscoach Strachan na afloop van de partij in Slovenië fors van wal. "Maar in fysiek opzicht hadden we een probleem. We moesten daardoor voor iedere bal harder werken. De jongens hebben alles gegeven, maar het was helaas net niet genoeg."



"In deze campagne waren we na Spanje het land met de kleinste spelers", vervolgde Strachan, die overigens zelf einde contract is. "Genetisch gezien liggen we achter. Ook met het team van zondag konden we niet op tegen de kracht en lengte bij spelhervattingen. We kunnen misschien lange mannen en vrouwen bij elkaar brengen en dan kijken wat er mogelijk is... Het is namelijk een ernstig probleem voor ons."



De 60-jarige Strachan, als speler succesvol met Aberdeen, Manchester United en Leeds, is sinds 2013 bondscoach van Schotland. Voordien was hij actief bij Coventry City, Southampton, Celtic en Middlesbrough.

Photo News