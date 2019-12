Football Talk. Berge krijgt plaats in youngsters-elftal CL - Blaast Legear carrière nieuw leven in in eerste amateur? Redactie

30 december 2019

15u08 2

Jonathan Legear naar Visé?

Volgens verschillende Waalse media trekt Jonathan Legear naar eerste amateurklasser Visé. De voormalige aanvaller van Anderlecht, Standard en Sint-Truiden zat sinds begin deze maand zonder club na zijn vertrek bij de Turkse tweedeklasser Adana Demirspor.

Berge krijgt plaats in youngsters-elftal Champions League

De UEFA heeft Sander Berge van KRC Genk opgenomen in het elftal van spelers die dit najaar doorbraken in de Champions League. Dat heeft de Europese voetbalbond maandag laten weten.

In het team zijn spelers tot 24 jaar opgenomen die de voorbije maanden in de Champions League debuteerden en zich meteen in de kijker voetbalden. Met Berge krijgt een speler van een Belgische club een plaats in de ploeg. De 21-jarige Noorse middenvelder liet zich ondanks de pijnlijke exit van Racing (kansloos laatste in groep E met amper een punt) opmerken. “Genk had een moeilijke groep maar de imposante Noorse middenvelder schitterde”, klinkt het bij de UEFA. “Zijn intelligentie en leiderschap trok de aandacht van vele volgers.” Onder meer Liverpool-trainer Jürgen Klopp loofde de Genkenaar.

Berge krijgt in het team onder meer gezelschap van goalgetter Erling Braut Håland, die uitgerekend Genk met Salzburg nachtmerries bezorgde en een transfer naar topclub Borussia Dortmund versierde. Ook Lautaro Martinez, spitsbroeder bij Inter van Romelu Lukaku, is present.

Elftal

Doelman: Alex Meret (Ita/Napoli)

Verdedigers: Achraf Hakimi (Mar/Borussia Dortmund), Benjamin Pavard (Fra/Bayern München), Dayot Upamecano (Fra/Leipzig), Renan Lodi (Bra/Atlético Madrid).

Middenvelders: Sander Berge (Noo/Genk), Kai Havertz (Dui/Leverkusen), Dani Olmo (Spa/Dinamo Zagreb)

Aanvallers: Rodrygo (Bra/Real Madrid), Erling Braut Håland (Noo/Salzburg), Lautaro Martinez (Arg/Inter)

Carcela deelt cadeautjes uit aan gehospitaliseerde kinderen

Mooi gebaar van Mehdi Carcela. De Standard-speler ging in de kerstperiode in het Luikse Clinique de l’Espérance op bezoek bij gehospitaliseerde kinderen. De Marokkaan deelde er cadeautjes uit aan de jonge knapen. Een jaarlijkse gewoonte. ’t Was reeds de tiende keer dat Carcela er over de vloer kwam.

Brys kandidaat KVO-coach, maar niet eerste keuze

KV Oostende start vandaag de zoektocht naar een nieuwe trainer. Bedoeling is dat de groep op de eerste training na Nieuwjaar op 6 januari een nieuwe coach heeft. Voorzitter Frank Dierckens gaat op zoek naar een Belgische trainer... of iemand die de Belgische competitie alvast goed kent. Eerstdaags wordt een shortlist samengesteld en starten de individuele gesprekken. Marc Brys is in ieder geval een kandidaat wat KVO betreft, al is hij niet de eerste keuze van Dierckens. Bovendien is de vraag of Oostende de ex-trainer van STVV zou kunnen betalen en of Brys zin heeft in een avontuur aan zee. Ook de pas ontslagen Leko en Vanhaezebrouck lijken vanuit die optiek onhaalbaar. Glen De Boeck, met wie de club in het tussenseizoen gesprekken voerde, is dan weer geen optie voor de kustploeg. Afwachten of er voor het einde van deze week al witte rook is op De Schorre, waar Franky Van der Elst en Patrick Creemers in principe assistent-coaches zullen blijven. (TTV)