Football Talk. Beerschot langer zonder Sanusi en Pietermaat, Eleke mag weg – Standard stuurt Lestienne naar B-kern

Sanusi onder het mes, Eleke mag vertrekken

Beerschot zal het zondag op Club Brugge zonder Ryan Sanusi moeten doen. De middenvelder werd afgelopen zondag tegen Standard na een knieblessure in de ploeg gedropt, maar blesseerde zich opnieuw aan de knie. Sanusi speelde de wedstrijd uit, maar ondervond nadien weer veel hinder. Onderzoek wees uit dat Sanusi nu zelfs moet worden geopereerd. Het is niet duidelijk hoelang hij exact buiten strijd zal zijn.

Volledig scherm Ryan Sanusi. © BELGA

Overigens zal trainer Peter Maes ook nog steeds niet kunnen beschikken over Tom Pietermaat. De verwachting is dat hij nog een viertal weken zal moeten revalideren van een enkelblessure. Op het Kielse middenveld zal er dus gepuzzeld moeten worden. Verder viel er in het Olympisch Stadion te horen dat er niet langer wordt gerekend op Blessing Eleke. De Nigeriaanse spits kwam vorige zomer voor anderhalf miljoen euro naar Beerschot, maar kon daar geen potten breken. (KDC)

Volledig scherm Eleke in duel met Julien De Sart van AA Gent. © BELGA

Voetbalbond legt klacht met burgerlijke partijstelling neer in fraudedossier Seraing

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) stelt zich bij de onderzoeksrechter burgerlijke partij in het dossier omtrent gesjoemel met coronatesten bij Seraing vorig seizoen. Teammanager Peter Kerremans zou toen de namen van Al Badaoui, Godart en Jallow met die van jeugdspelers gewisseld hebben. Op die manier probeerde hij de quarantaine voor de drie A-kernspelers - die geen symptomen vertoonden - te verkorten, om ze zo speelgerechtigd te krijgen voor matchen tegen Standard en Lommel. Het gesjoemel had uiteindelijk geen gevolgen. De drie positief geteste spelers stonden niet op het wedstrijdblad voor de match tegen Standard en het competitieduel op verplaatsing bij Lommel ging niet door, wegens coronabesmettingen bij de thuisploeg.

Het onderzoek van het Bondsparket werd ook zonder disciplinaire gevolgen geklasseerd, maar toch is de zaak nog niet helemaal afgesloten. In het onderzoek zouden elementen erop wijzen dat Seraing zich schuldig heeft gemaakt aan strafrechtelijke feiten, zoals identiteitsfraude of inbreuken op de coronawetgeving. Daarom zal de voetbalbond een klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen bij de onderzoeksrechter van het parket in Luik. Als bij een eventueel strafonderzoek nieuwe elementen aan het licht komen, kan ook het disciplinaire onderzoek naar Seraing en Kerremans heropend worden.

Lestienne naar B-kern

Standard rekent niet meer op Maxime Lestienne. De 29-jarige vleugelspits is naar de B-kern verwezen. Niet toevallig na het aantrekken van Hamza Rafia, de huurling van Juventus.

Lestienne zit al een tijdje op een zijspoor bij Standard en kwam dit seizoen nog niet actie voor de Rouches. Lestienne gaat ook zijn laatste contractjaar in, Standard probeert hem nog te verpatsen. Afgelopen winter was er interesse uit het Midden-Oosten, maar tot een transfer kwam het toen niet. (KDZ/FDZ)

Volledig scherm © Photo News

Virton niet voorbij amateurclub Londerzeel

Virton heeft zich niet voor de vierde ronde van de Beker van België kunnen plaatsen. De club uit 1B ging verrassend met 1-0 onderuit op het veld van Londerzeel, dat in de tweede amateurklasse B uitkomt. Christophe Pieyns scoorde het enige doelpunt van de partij zeven minuten voor tijd.

Virton was één van twee clubs uit de nationale tweede afdeling die al in de derde ronde in actie moesten komen. Dinsdag ging Lierse Kempenzonen met 2-6 winnen op het veld van THES Sport.