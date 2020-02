Football Talk. Ajax betaalt 16 miljoen euro voor Braziliaan Antony - Limbombe helpt Nantes voorbij Marseille Redactie

22 februari 2020

19u55 0

Ajax en São Paulo akkoord over transfer Braziliaan Antony

Ajax heeft de transfer van de Braziliaanse aanvaller Antony afgerond. De Amsterdammers nemen de negentienjarige aanvaller komende zomer voor bijna 16 miljoen euro over van São Paulo. Dat bedrag kan met bonussen oplopen tot maximaal 22 miljoen euro. Antony wordt in dat geval de duurste aankoop ooit van Ajax, dat in 2008 ruim 16 miljoen euro aan sc Heerenveen betaalde voor Miralem Sulejmani. Antony ondertekent een contract voor vijf seizoenen bij Ajax, dat drie jaar geleden David Neres al van São Paulo over nam.

“We moeten nog een aantal maanden geduld hebben voordat Antony hier kan beginnen, maar we hebben met hem een creatieve speler in huis gehaald die voorin op alle posities uit de voeten kan. Het staat vast dat ook komende zomer spelers van ons gaan vertrekken. Daar moeten we op inspelen, dus is het mooi dat het gelukt is deze transfer af te ronden”, zegt Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax.

Welcome to your future, 𝙰𝚗𝚝𝚘𝚗𝚢. 🇧🇷#AntonyTheStory AFC Ajax(@ AFCAjax) link

Limbombe helpt Nantes met doelpunt voorbij Olympique Marseille

Nantes heeft op de 26e speeldag van de Franse Ligue 1 een knappe 1-3 uitzege behaald op het veld van Olympique Marseille. Anthony Limbombe gaf zijn teammaats het goede voorbeeld met de 0-1.

Even na het halfuur kopte Limbombe (34.) aan de tweede paal de 0-1 tegen de touwen. Via Sanson (39.) klom Olympique Marseille snel op gelijke hoogte, maar Bamba (53.) zette Nantes kort na de koffie weer op voorsprong. Een eigen doelpunt van Alvaro Gonzalez (90.+1) deed voor de thuisploeg helemaal de boeken toe.

Limbombe werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. Zijn ploeggenoot Renaud Emond ontbrak met blessure. Nantes (37 ptn) staat in de stand op een gedeelde zesde plaats. Ook Olympique Lyon, Montpellier (match minder), Strasbourg (match minder) en Nice tellen 37 punten.

Benteke (Crystal Palace) proeft weer van zege, invaller Trossard drawt met Brighton

Crystal Palace heeft een belangrijke driepunter veroverd in de strijd om het behoud. Palace, met Christian Benteke in de basis, klopte zaterdag op de 27e speeldag van de Premier League Newcastle met 1-0.

Van Aanholt (44.) scoorde op slag van rusten de winnende treffer. Benteke werd een minuut voor tijd van het veld gehaald. Nadien liep bezoeker Lazaro nog tegen een rode kaart aan.

Sheffield United en Brighton & Hove Albion deelden de buit: 1-1. Stevens (26.) bracht de thuisploeg voor, maar Maupay (30.) maakte een handvol minuten later alweer gelijk voor Brighton. Leandro Trossard viel bij de bezoekers een kwartier voor tijd in, maar kon de bakens niet meer verzetten.

Björn Engels bleef in de 2-0 nederlaag van Aston Villa op Southampton op de bank. Long (8.) en Armstrong (90.+5) scoorden de thuistreffers.

Het was al van de negentiende speeldag geleden, eind vorig jaar, dat Palace in de Premier League de volle buit pakte. Benteke en co staan dertiende met 33 punten. Brighton (28 ptn) volgt twee plekken lager.

Hertha gaat af tegen Keulen

Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio, die bij de rust inviel, kenden met Hertha Berlijn een erg pijnlijke namiddag tegen Keulen. De bezoekers wonnen met 0-5. Cordoba (4. en 22.) en Kainz (37.) zorgden bij de koffie al voor een 0-3 ruststand. Opnieuw Kainz (62.) en Uth (69.) deden daar na de rust nog twee doelpunten bij. Bij Keulen was Sebastiaan Bornauw geschorst, Birger Verstraete zat opnieuw niet in de selectie. Hertha en Keulen staan met 26 punten op plaats twaalf, net als Union Berlijn.