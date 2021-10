Fiscaal ‘gunstregime’? Belgische clubs vinden steun in wetenschappelijke studie: “Dringend nuance nodig in het debat”

Rode Duivels Nieuwe blessure voor Hazard? “Afwachten”, meent Martinez

11:43 ‘Alerta roja con Hazard’ kopt de Spaanse sportkrant AS vandaag. Houdt Eden Hazard een nieuwe blessure over aan het duel met Frankrijk of was zijn wissel er vooral eentje uit voorzorg? “Hopelijk is het maar een verstramming,” klinkt het bij bondscoach Roberto Martinez.