Final Eight biedt meer kans op succes voor de kleinere clubs

17 augustus 2020

Analist Mo Messoudi geniet met volle teugen van het unieke Champions League concept.

Van het frisse voetbal van RB Leipzig, over de totale demystificatie van het voetbal van Pep Guardiola tot de historische oplawaai die vijfvoudig winnaar FC Barcelona kreeg van Bayern München. De unieke Champions League Final Eight in Lissabon brengt vreugde in de harten van alle voetbalfans en het concept heeft intussen -terecht- héél wat aanhangers. Mo Messoudi, analist bij Sporza en Proximus Sports, is er één van.

Mo, de kwartfinales van de Champions League werden dit seizoen in één match afgewerkt. Welke conclusies kan je trekken na die duels met rechtstreekse uitschakeling? Ben je fan?

“Absoluut. In elk van die vier kwartfinales was de amusementswaarde enorm. De voorbije jaren kregen we ook wel mooie kwartfinales, maar dan toch vooral dankzij de terugwedstrijden. In de heenmatchen was het toen vooral zaak om wat af te wachten en zéker geen tegendoelpunt te incasseren. Dat waren dus soms best gesloten duels. Ploegen beginnen nu vrank en vrij aan de match, met open vizier.

Hebben de topclubs en favorieten zoals Atlético en Manchester City zich miskeken op die formule?

“Toch een beetje denk ik. In een match met rechtstreekse uitschakeling kan een misstap niet meer worden goedgemaakt, er is géén terugmatch. Intensiteit en goesting geven de doorslag en zijn misschien wel belangrijker dan de pure kwaliteit en tactiek. Als je dan zoals Man City een slechte eerste helft speelt en op achterstand komt of zoals Atlético niet je allerbeste niveau haalt, dan heb je een probleem. Want over twee matchen had City best nog die nederlaag tegen Lyon kunnen goedmaken. Nu liggen ze eruit.”

Zijn het de kleinere teams, de underdogs die meer profiteren van dit format?

“Absoluut. Die ‘kleinere’ ploegen zoals Lyon en Leipzig zijn in het voordeel. Dat heeft vooral ook te maken met de afwezigheid van publiek. In alle competities wordt er nu in lege stadions gespeeld en je merkt toch wel een effect. In de Bundesliga had dat een impact op het aantal zeges van de thuisploegen en als je naar de Belgische competitie kijkt, zie je dat volgens mij ook al. OH Leuven pakt een punt op Genk, Kortrijk verliest thuis van Beveren, maar wint vervolgens zelf in Gent. En Club verloor ook meteen al thuis, weliswaar tegen Charleroi. Kleinere ploegen zijn minder onder de indruk van de omstandigheden en geloven meer in hun kansen. Dat merk je ook in de Final Eight. Kijk naar Lyon. Pas 7e in de competitie, hun slechtste resultaat in 23 jaar in de Ligue 1, maar wel halve finalist. Ik denk trouwens dat ook de scheidsrechters minder geneigd zijn om in het voordeel van de grote clubs te fluiten. Misschien was dat tweede doelpunt van Lyon wél afgekeurd in een vol Etihad Stadium?”

Zouden we een resultaat zoals de 2-8 van Bayern tegen Barça ook zien in een format met heen- en terugmatch?

“Ik denk niet dat je dat resultaat dan ook krijgt. Volgens mij speelt ook het fysieke aspect mee. Doordat de ploegen er meteen invliegen van bij het begin, spelen de gevolgen van Covid19 ook een rol. Door het feit dat sommige competities werden stopgezet en andere niet, zijn bepaalde ploegen misschien net frisser op het einde. Dat leek zo voor de Franse ploegen zoals PSG en Lyon. PSG kwam nog terug van 1-0 in de absolute slotfase. Andere ploegen hadden minder overschot en zo’n fysieke terugval betaal je cash in een match met rechtstreekse uitschakeling.”

Die ene match met 10 goals zorgt deels voor een vertekend beeld, maar er werd ook vlot en veel gescoord in de voorbije matchen.

“Absoluut. In de heenmatchen van de kwartfinales van vorig seizoen werd er maar 7 keer gescoord in vier duels. Er was maar één heenmatch waarin beide ploegen scoorden, het duel tussen Ajax en Juventus dat op 1-1 eindigde. In élk van de kwartfinales nu hebben de twee ploegen minstens 1x gescoord. Dat is de voorbije vijf jaar geen enkele keer gebeurd in de kwartfinales. En op Leipzig-Atlético na, werd er nu in elke helft van elke match minstens één keer gescoord.”

Op sociale media zijn heel wat mensen bijzonder enthousiast over deze Final Eight. Wil jij nog terug naar het format met heen- en terugwedstrijden?

“Goh. Voor mij mag dit format blijven (lacht). Ik begrijp die wens zeker, want we hebben heel wat spektakel gezien de voorbije matchen. Maar UEFA voorzitter Ceferin heeft al laten weten dat het normaal bij deze ene keer blijft. Praktisch en financieel zijn er wel wat bezwaren. Topclubs willen die matchen ook gewoon thuis spelen voor de eigen fans. Als je dit in de toekomst wil blijven doen, heeft dat een impact op allerlei zaken: de clubs, de steden, de fans die moeten reizen. En vanuit commercieel oogpunt zijn er voor UEFA minder wedstrijden en minder tv-rechten om te verkopen. Nochtans een soort EK voor clubs organiseren in 1 speelstad : het lijkt me een fantastische experiment!

Wie wint volgens u de Champions League?

