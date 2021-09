Fenomenale Roglic bekroont aanval van 60 kilometer met dubbelslag in Vuelta, dappere Bernal gaat strijdend ten onder

Geen twijfel meer mogelijk: Primoz Roglic is de sterkste renner in deze Vuelta. Het beeld van de eerste week wordt bevestigd in week drie. Bergop is hij ongenaakbaar. Op de Lagos de Covadonga won hij zijn derde rit. Zijn positie wordt nog amper bestookt. Eentje durfde vandaag wel: Egan Bernal. Met nog anderhalve klim en een lang stuk door de vallei voor de boeg, begon de Colombiaan op 61 kilometer van het einde aan een gedurfd offensief. De enige die zijn aanval bergop kon beantwoorden, was Roglic zelf.

Op de slotklim kreeg Bernal het deksel op de neus: Roglic liet hem ter plaatse en zelf werd hij nog ingelopen door de achtervolgers. “Maar ik heb geen spijt”, zei Bernal. “Voor de eerste keer in deze Vuelta had ik de benen. Eindelijk was het plezant. ‘s Morgens op de bus hadden we een plan gemaakt, maar ik wilde me vooral amuseren en de koers hard maken. Ik ging van ver, ja, maar ik had niks te verliezen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dat Roglic van zijn initiatief profiteerde, nam hij de Sloveen dus niet kwalijk? “Neen, ik vond het knap dat hij mee durfde te gaan. Zonder dat ik het moest vragen, deed hij zijn deel van het kopwerk op het vlakke, en op de slotklim was hij gewoon de sterkste. Ik verwachtte dat ik gelost ging worden, maar ik ben blij dat ik mijn aandeel had in deze spectaculaire rit. Daar ben ik trots op. Ik ben gelukkig met mijn prestatie.”

Ook al betaalde hij in de eindafrekening 1'35" extra aan Roglic. Het klassement neemt stilaan vaste vorm aan. Mas, Lopez, Haig, Yates en Kuss konden de schade nog enigszins beperken en vechten samen met Bernal voor de ereplaatsen. Het sprookje van Eiking is voorbij, hij is weggeslagen uit de top tien. Martin verliest ook veel van zijn pluimen. Morgen moet er opnieuw stevig geklommen worden. Vooral de slotklim, de Alto d’el Gamoniteiru, is loodzwaar: 14,6 kilometer aan 9,8 procent gemiddeld, met aan het einde een uitschieter van 17 procent.

“Voor mij is dit de koninginnenrit”, zei Roglic. “Ik heb een mooie voorsprong, maar wanneer is het genoeg? Nooit eigenlijk. Ik ben blij met mijn prestatie van vandaag. Ik denk dat dit mijn mooiste overwinning in de Vuelta is tot nu toe (in drie deelnames sinds 2019 pakte hij al acht ritten en twee eindoverwinningen, red.). Dit was echt koersen. Ik dacht niet na. Ik ging spontaan mee met Bernal, maar toen ik er begon over na te denken besefte ik dat het nog heel ver was. Maar koers is altijd risico’s nemen. Het was lastig, maar ik heb ervan genoten.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zelf je ploeg samenstellen? Speel mee met de Gouden Vuelta en maak kans op 5.000 euro!

Speel mee met de Gouden Vuelta Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.