Femke Herygers, twaalf maanden per jaar in de koers

03 maart 2020

Jawel, Femke Herygers is nog steeds bloemenmeisje en – heel af en toe – model. Maar op haar 27ste heeft ze wel een aantal accenten verlegd. Toch blijft de rode draad in de professionele carrière van de bevallige blondine dezelfde: koers! Twaalf maanden per jaar. “En steeds met evenveel passie”, vertelt ze er graag bij.

De Kempense kroop op haar 16de, tijdens de veldrit van Oostmalle, voor het eerst in de rol van bloemenmeisje. Snel werd ze een vast gezicht in het veld. Vorige zomer zette ze naar eigen zeggen de kroon op het werk als podiummiss in de Ronde van Frankrijk. Een job die ze steeds combineerde met modellenwerk. “Vooral dat laatste heb ik een beetje afgebouwd”, doet Femke Herygers haar verhaal. “Dat modellenwerk is een job die een flexibel werkschema vereist, terwijl ik vandaag meer nood heb aan stabiliteit. Ik heb nog een aantal vaste klanten hoor, maar ik heb sinds vorig jaar toch andere prioriteiten.”

Hoe vul je jouw dagen vandaag?

“Meer dan ooit in het wielrennen, dat wel. Met dank aan Bingoal, een aanbieder van sportweddenschappen. Het is een puur Belgisch bedrijf dat in het wielrennen zeer aanwezig is. Ik ben er ambassadrice. Daarnaast heb ik vorig jaar mijn eigen bedrijfje opgericht. Real Estage focust op vastgoedstyling. Een mooie aanvulling op wat mijn vriend als projectontwikkelaar doet.Ik kleed het vastgoed aan, zodat de potentiële koper een iets meer huiselijk gevoel krijgt tijdens een bezichtiging. Beide jobs zijn goed combineerbaar, ook qua timing.”

Hoe ben je bij Bingoal terechtgekomen?

“Onze wegen kruisten tijdens een veldrit. Zij waren op zoek naar een gezicht. We hebben elkaar snel gevonden. We delen dezelfde visie. Dat vond ik wel belangrijk. En ik was sowieso al op veel veldritten en wegwedstrijden aanwezig.”

Hoe ziet het takenpakket van een ambassadrice eruit?

“Zeer gevarieerd, omdat Bingoal op meerdere fronten actief is. In de winter ben ik aanwezig op events en wedstrijden van veldritteam Pauwels Sauzen-Bingoal, in de zomer worden dat koersen waarin het wegteam Bingoal-Wallonie Bruxelles aan de start staat. Dan hou ik me onder meer bezig met de social media. Ik gun de fans een blik achter de schermen van de teams waarvan we partner zijn. Daarnaast verzorg ik de hospitality op de wedstrijden van de Bingoal Cycling Cup, een regelmatigheidscriterium dat zondag van start gaat. Ik verwelkom en begeleid er de uitgenodigde klanten. Na de wedstrijd verzorg ik mee de podiumceremonie.”

“Los daarvan werk ik nog mee aan losse projecten en acties voor goede doelen. Zo maakten we vorig jaar een kalender, die werd verkocht ten voordele van To Walk Again, het centrum van Marc Herremans. Dat project heb ik geleid. Zo ben ik eigenlijk een heel jaar door aan de slag voor hen.”

Je kreeg de passie voor de koers uiteraard met de paplepel ingegeven. Of heb je meer passie voor het randgebeuren dan voor de koers zelf?

“Beide, hoor! Ik kan er echt in opgaan. Als ik aan de finish ben, voel ik mee de opgebouwde spanning. En ik leef mee met de jongens en dames van onze teams. Het partnership met Bingoal-Wallonie Bruxelles is nog vrij nieuw, die jongens moet ik nog leren kennen. Maar die band komt vanzelf als je het team een poosje volgt.”

Tijdens de Bingoal Cycling Cup ben je ook nog bloemenmeisje. Er is de laatste twee jaar wat discussie over hun rol… Hoe sta jij daar tegenover?

“Wat mij betreft, blijft die traditie gewoon bestaan. Ik vond al die commotie errond behoorlijk zinloos. Wat is het probleem? De winnaar komt op het podium en krijgt bloemen overhandigd. Het gaat er gemoedelijk aan toe. Zolang dat allemaal maar met wederzijds respect gebeurt. En volgens mij is dat ook het geval.”

Wat is jouw eerstvolgende opdracht in de koers?

“Zondag staat de GP Monseré met start in Hooglede en finish in Roeselare op het menu. Ik mag er met een dubbele opdracht naartoe. Het is niet alleen de openingsmanche van de Bingoal Cycling Cup, ook het wegteam Bingoal-Wallonie Bruxelles staat er aan de start. Het wordt een boeiende dag.”

