Femke Herygers, plongée douze mois par an dans la course J'ai diminué mon activité de mannequinat

05 maart 2020

Cette native de la Campine a endossé pour la première fois le rôle de Miss Podium à l’âge de 16 ans, à l’occasion du cyclo-cross d’Oostmalle. Très vite, elle s’est imposée comme un des visages dans les labourés. Selon ses propres dires, elle a atteint un sommet de sa carrière lorsqu’elle fut Miss Podium au Tour de France. Un job qu’elle a toujours combiné avec le mannequinat. « C’est surtout dans ce deuxième volet que j’ai un peu levé le pied », explique Femke Herygers. « Le métier de mannequin exige un horaire de travail flexible, alors qu’aujourd’hui, j’ai besoin de plus de stabilité. Je possède encore certains clients réguliers, mais depuis l’année dernière, j’ai d’autres priorités ».

Comment occupez-vous vos journées aujourd’hui ?

« Je dois dire : plus que jamais avec le cyclisme. Grâce à Bingoal, un opérateur de paris sportifs. Je suis ambassadrice pour cette société purement belge, extrêmement présente dans le domaine du cyclisme. De plus, l’année dernière j’ai créé ma propre entreprise. Real Estage se concentre sur le stylisme immobilier. Mon activité complète à merveille celle de mon compagnon qui est promoteur immobilier : j’habille les biens immobiliers afin que les acheteurs potentiels visitent des biens à l’atmosphère plus chaleureuse. Les deux emplois sont parfaitement combinables, surtout au niveau de l’emploi du temps. »

Comment avez-vous rencontré les gens de Bingoal ?

« Nos routes se sont croisées à l’occasion d’un cyclo-cross. Ils étaient à la recherche d’un visage. Nous nous sommes trouvés rapidement. Nous partageons la même vision. J’y accorde beaucoup d’importance. De toute manière, j’étais déjà présent sur bon nombre de cyclo-cross et de courses sur route ».

Quelles sont les fonctions d’un ambassadeur ?

« Elles sont très variées, car Bingoal est actif sur plusieurs fronts. En hiver, j’assiste aux événements et aux courses de l’équipe de cyclo-cross Pauwels Sauzen-Bingoal. Durant la saison sur route, je suis présente aux courses auxquelles prend part l’équipe Bingoal-Wallonie Bruxelles. Je m’occupe, entre autres, des médias sociaux. Je donne aux fans un aperçu des coulisses des équipes dont nous sommes partenaires. J’assure également l’hospitalité lors des courses de la Bingoal Cycling Cup, un critérium de régularité qui débute ce dimanche. J’accueille et guide les clients invités. Après la course, je participe à la cérémonie du podium. »

« En dehors de ces activités, je travaille également sur divers projets et des actions caritatives. À titre d’exemple, l’année dernière, nous avons réalisé un calendrier vendu au profit de To Walk Again, la Fondation de Marc Herremans. J’ai mené à bien ce projet. Au bout du compte, je travaille toute l’année pour eux. »

La course, vous êtes évidemment tombée dedans quand vous étiez petite. Votre passion se situe-t-elle plutôt dans les événements en marge ou dans la course elle-même ?

« Les deux en réalité ! Je suis vraiment à fond dans la course. Quand je suis sur la ligne d’arrivée, je sens la tension monter. Et je vis pleinement avec les coureurs et les femmes de nos équipes. Le partenariat avec Bingoal-Wallonie Bruxelles est encore assez récent, je dois encore apprendre à les connaître. Mais les liens se tissent automatiquement lorsqu’on suit l’équipe pendant un certain temps. »

Durant la Bingoal Cycling Cup, vous êtes aussi une Miss Podium. Un rôle qui était au centre de pas mal de discussions ces deux dernières années. Quelle est votre position ?

« Pour moi, cette tradition se perpétue tout naturellement. Je juge toute cette agitation plutôt inutile. Quel est le problème ? Le gagnant monte sur le podium et se voit offrir un bouquet de fleurs. L’ambiance est conviviale tant que tout se déroule dans le respect mutuel. Et je pense que c’est le cas. »

Quelle est votre prochaine mission dans le cadre d’une course ?

« Dimanche, il y a le GP Monseré avec départ à Hooglede et arrivée à Roulers. Je m’y rends avec une double casquette. C’est, d’une part, le début de la Bingoal Cycling Cup et, d’autre part, l’équipe Bingoal-Wallonie Bruxelles sera au départ. Ce sera une journée passionnante. »

