Felice Mazzu “teleurgesteld en gefrustreerd” na nederlaag, Brian Riemer haalt “moeilijk bespeelbaar veld” aan

KIJK. Brian Riemer met zijn analyse na de overwinning bij Charleroi

“We hebben een lastige wedstrijd achter de rug”, opende de winnende coach Brian Riemer zijn persbabbel. “We hadden het lastig om de ruimtes te vinden”, ging de Deen verder. “Met de zachte, moeilijke bespeelbare velden in deze tijd van het jaar is het moeilijk om echt tempo in het spel te krijgen. Maar we hebben geduld getoond en zijn niet in stressmodus gegaan. Daar kan ik de spelers alleen maar voor prijzen.”

KIJK. Hoe kijkt Felice Mazzu terug op de nederlaag tegen zijn ex-club?

“Ik ben teleurgesteld en gefrustreerd”, vertelde Mazzu. “Offensief hebben we niet gebracht wat we wilden. De organisatie en de mentaliteit was anders wel goed. Ik denk dat een gelijkspel een logischer resultaat was geweest. Bovendien maakten we dan nog een eigen doelpunt. Mijn collega (Brian Riemer, red.) zei net dat ze geduld uitoefenden en wachtten op het goede moment. Wel, ik denk dat hun doelpunt niet echt een moment was waarop ze aan het wachten waren. We verliezen de bal op het middenveld en scoren dan een eigen doelpunt. Ondanks de situatie waar Charleroi zich in bevindt, hebben de spelers mentaliteit getoond. Daar ben ik fier op. Deze wedstrijd is een goede basis voor de toekomst.”