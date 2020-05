Federer troeft Ronaldo en Messi af als best betaalde sporter ter wereld Redactie

29 mei 2020

18u55 0 Sport Roger Federer (38) is de best betaalde sporter ter wereld. De Zwitserse tennisser verdiende het afgelopen jaar 106 miljoen dollar (ruim 95 miljoen euro). Dat blijkt uit cijfers van het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes. Voetbalsterren Cristiano Ronaldo (35) en Lionel Messi (32) vervolledigen de top drie.

Federer staat voor het eerst op de eerste plaats op de lijst van Forbes. De tennisser passeert Lionel Messi, ’s werelds grootverdiener van de afgelopen vier jaar. De Argentijn is nu derde, nog achter zijn rivaal Cristiano Ronaldo. De volledige top 100 verdiende in totaal 3,23 miljard euro - inclusief sponsordeals. Dat is negen procent minder dan in 2019, een verschil dat wordt veroorzaakt door de coronacrisis.

Federer kwam tot inkomsten van 106,3 miljoen dollar (95,56 miljoen euro) in de afgelopen twaalf maanden. Dat verdiende hij grotendeels (100 miljoen dollar of 90,12 miljoen euro) uit lucratieve sponsorcontracten van onder meer Uniqlo, Credit Suisse en Mercedes-Benz. Tennisster Naomi Osaka (33,71 miljoen euro) is dan weer de best betaalde sportvrouw ter wereld.

Opvallend is dat de huidige nummer 1 op de wereldranglijst in het tennis, Novak Djokovic, pas volgt op de 23ste plaats. De Serviër, die in 2019 en 2020 de Australian Open en in 2019 Wimbledon won, verdiende 44,6 miljoen euro (40 miljoen euro). Rafael Nadal staat met een inkomen van 40 miljoen dollar (36 miljoen euro) op de 27ste plaats.

Nog opmerkelijk is het geringe aantal baseballers in de lijst. De spelers uit de MLB zijn volgens Forbes het hardst getroffen door het uitstel van de competitie. LA Dodgers-werper Clayton Kershaw (57ste) is de enige baseballer die de top 100 heeft gehaald. Er staan geen Belgen in de top 100.

Top 10

1. Roger Federer (tennis) – 95,56 miljoen euro

2. Cristiano Ronaldo (voetbal) – 94,64 miljoen euro

3. Lionel Messi (voetbal) – 93,74 miljoen euro

4. Neymar (voetbal) - 86,07 miljoen euro

5. LeBron James (basketbal) – 79,49 miljoen euro

6. Stephen Curry (basketbal) – 67,06 miljoen euro

7. Kevin Durant (basketbal) – 57,59 miljoen euro

8. Tiger Woods (golf) – 56,15 miljoen euro

9. Kirk Cousins (American football) – 54,53 miljoen euro

10. Carson Wentz (American football) – 53,27 miljoen euro

