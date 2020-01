Federer, Osaka en Serena Williams vlot door, Venus al uitgeschakeld Redactie

20 januari 2020

09u00 0 Australian Open Titelverdedigster Naomi Osaka (WTA 4), gecoacht door de Belg Wim Fissette, heeft haar eerste partij gewonnen op de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Het Japanse derde reekshoofd versloeg in de Rod Laver Arena de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 59) in twee sets met 6-2 en 6-4. De wedstrijden van Greet Minnen en Alison Van Uytvanck werden door de regen uitgesteld naar dinsdag.

De 38-jarige Serena Williams (WTA 9), zevenvoudig eindwinnares in Melbourne, was dan weer met 6-0 en 6-3 te sterk voor de twintig jaar jongere Russin Anastasia Potapova (WTA 90). In de volgende ronde wacht ofwel de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 70) ofwel de Zuid-Koreaanse Han Na-lae (WTA 179). Williams mikt op haar 24e grandslamtitel en een evenaring van het record van de Australische Margaret Court.

Serena’s zus Venus (WTA 55) strandde in de openingsronde. Ze moest net als vorig jaar op Wimbledon haar meerdere erkennen in het 15-jarige Amerikaanse talent Coco Gauff (WTA 67): 7-6 (7/5) en 6-3. Die treft in de tweede ronde de Roemeense Sorana Cirstea (WTA 74).

Federer vlot door

Bij de mannen liet de 38-jarige Roger Federer (ATP 3) zich niet verrassen door de Amerikaan Steve Johnson (ATP 75). De Zwitser, die zes keer de Australian Open won, haalde het met 6-3, 6-2 en 6-2. Federer neemt het in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de Franse kwalificatiespeler Quinten Halys (ATP 215) en de Serviër Filip Krajinovic (ATP 41).

De Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8) ontdeed zich met 6-3, 6-1 en 6-3 van de Australiër Andrew Harris (ATP 162), die een wildcard had gekregen. De wedstrijden op de courts zonder dak zijn momenteel wegens regen uitgesteld. De wedstrijden van Greet Minnen en Alison Van Uytvanck werden uitgesteld naar dinsdag.

