FC Barcelona beleeft pijnlijke avond in Benfica en opent CL-campagne voor het eerst met 0 op 6

Vital Vanaken: "Arsenal en Tottenham mogen komen, maar ik ga Hans geen duwtje geven"

20:35 In onze HLN Sportcast naar aanleiding van de stuntzege van Club Brugge tegen RB Leipzig bellen we ook met Vital Vanaken, de papa van Club-draaischijf Hans. Vital was van de partij in Duitsland, waar hij z’n zoon zag uitblinken.