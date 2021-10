Fake of niet? Erling Haaland doet monden openvallen met waanzinnig trickshot

Voetbal 1A Aanvoerder Kristof D’Haene (KV Kortrijk) is teleurge­steld in Luka Elsner, maar begrijpt zijn beslissing: “De trein passeert soms maar één keer”

14:59 Het waren hectische dagen in het Guldensporenstadion. KVK-trainer Luka Elsner verbrak eenzijdig zijn arbeidsovereenkomst om bij Standard te fakkel over te nemen van Mbaye Leye. Lang heeft KVK niet zonder hoofdcoach gezeten. Karim Belhocine keerde terug naar het oude nest en zit vrijdag tegen Club Brugge voor het eerst op de bank. Aanvoerder Kristof D’Haene - waar Belhocine al mee samenwerkte in zijn eerste periode bij de Veekaa - is blij met de komst van de Franse Algerijn. “Ik weet wat hij verlangt en hoe hij is als mens en als trainer.”