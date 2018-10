Factuur van Franse fiscus, en niet welkom in skidorp Verbier: het zit even niet mee voor Roman Abramovich HR

10 oktober 2018

12u55

Bron: Bloomberg, Forbes, le News 0 Roman Abramovich, vooral bekend als eigenaar van voetbalclub FC Chelsea, verloor deze week een geschil met de Franse fiscus. Die jaagt op zijn centen omdat hij niet genoeg belastingen betaalt voor zijn villa in Cap d'Antibes. Daarnaast raakte bekend waarom hij zich niet mag vestigen in het mondaine Zwitserse skidorp Verbier. Dubbele pech dus voor de Russische zakenman.

Het vakantiehuis van Abramovich ligt op het schiereiland van de Franse stad Antibes. Makkelijk, als je een superjacht bezit. En het biedt een prachtig panoramisch uitzicht op de Middellandse Zee. Maar volgens de Franse belastingen heeft hij zijn 'Château de la Croë' ondergewaardeerd. Daardoor betaalde hij in 2006 en 2007 te weinig vermogensbelasting.

De Franse overheid waardeerde het stulpje dan maar zelf. Op maar liefst 41.000 euro per vierkante meter. En stuurt Abramovich een factuur van 1,2 miljoen euro. De Rus betwistte de uitspraak van een lagere rechtbank en stapte naar het Franse Hooggerechtshof. Maar hij ving bot. De Fransen houden het been stijf en willen centen zien.

Renovatiekosten

Ondankbaar, vinden de advocaten van Abramovich. Sinds hij het pand in 2001 kocht, investeerde hij naar eigen zeggen al meer dan 150 miljoen euro, alleen al aan de renovatie. Het kasteel werd gebouwd op het einde van 19e eeuw. Ooit werd het bewoond door de Engelse koning Edward III. Aan dezelfde kustlijn had ook koning Leopold II van België een villa, die hij kocht met het geld dat hij in Congo buitmaakte.

In de jaren 1950 was het verblijf van de steenrijke Griekse reder Aristoteles Onassis, later werd het eigendom van diens rivaal Stavros Niarchos. Maar in de jaren 1970 verwoestte een brand het huis en het raakte gedurende 30 jaar in verval, tot Roman Abramovich het kocht en renoveerde. Voor de Fransen maakt het niet uit: hij moet betalen. En een ongeluk komt nooit alleen: ook in Zwitserland werken ze Abramovich tegen.

Verbier

Deze week raakte immers bekend dat de miljardair in 2017 probeerde om zich definitief te vestigen in het Zwitserse Verbier. Dat glamoureuze dorp in het skigebied 'Les Quatre Vallées' is geliefd bij superrijken. Onder meer het Belgische koningshuis gaat er jaarlijks op skivakantie, net als Britse royals. Ook miljardair Richard Branson heeft er een chalet.

Maar de Zwitserse veiligheidsdiensten weigerden de aanvraag van Abramovich, omdat ze vermoeden dat hij een deel van fortuin op illegale wijze vergaarde. Ze verdenken de oliemagnaat van witwassen.

Visumproblemen

Abramovich had eerder jarenlang een beleggersvisum voor Groot-Brittanië. Maar dat werd in mei eerst niet verlengd, en nadien zelfs geweigerd. Niet echt handig als voorzitter van een Engelse voetbalclub. Een maand later slaagde hij er wel in het Israëlisch staatsburgerschap te verkrijgen, waardoor hij opnieuw korte bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk mag brengen.

Penthouse gekocht

Of Abramovich wakker ligt van zijn (luxe)problemen, is maar de vraag. Hij lijkt te verwachten dat zijn visumperikelen niet blijven aanslepen. Anders zou hij onlangs geen 30 miljoen euro gespendeerd hebben aan een penthouse in het nog te bouwen 'Chelsea Waterfront'. Het kroonjuweel van het bouwproject in London spreidt zich uit over de 35e, 36e en 37e verdieping en biedt een prachtig zicht op de Thames en - belangrijker - Stamford Bridge, waar Chelsea zijn thuismatchen speelt. Of hij er ooit zal wonen, moet nog blijken. Onderstaande foto's tonen alvast hoe het er zal uitzien.