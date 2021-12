EXCLUSIEVE DOCU. Kristallen Fiets-topfavoriet Van Aert: “Ik koester de momenten dat ik Georges na de koers kan vastpakken... Dat is gewoon hoe ik ben”

Exclusieve docuDrie ritten in de Tour, zilver op de olympische wegrit en het WK tijdrijden, maar bovenal: het opperste gezinsgeluk. Hij kon het zelfs delen op het ultieme Tourpodium, op de Champs-Élysées met de Arc de Triomphe op de achtergrond. In de VTM-documentaire ‘Wout' blikt Wout van Aert (27) terug op een straffe tweede helft van zijn wielerjaar en geeft hij een unieke kijk in zijn privéleven. “Ik koester de momenten waarop ik mijn zoon na de koers kan vastpakken en mijn naasten kan begroeten... Dat is gewoon hoe ik ben.” WVA blikt ook al vooruit naar volgend jaar. “Ik zit niet in een positie waarin ik moet klagen, maar ik heb wel een duidelijk doel voor volgend jaar dat ik in 2021 gemist heb.”