EXCLUSIEF. Onze chef voetbal in gesprek met Jérémy Doku: “Ik wil een ‘legend’ worden, naar wie mensen opkijken”

Waarom Trossard in dit labyrint niet dé oplossing is voor de positie van ‘nummer 10' bij de Duivels

De prestatie van de Rode Duivels in Baku was een frustrerende. ‘Gelegenheidsnummer 10’ Leandro Trossard deed het niet eens onaardig, maar het mag duidelijk zijn dat de Arsenal-spits dáár niet een garantie op de toekomst is. Er is meer nodig. Niet enkel op de positie van Kevin De Bruyne, maar op véél posities.