EXCLUSIEF. Buitenlandse geïnteresseerden kloppen aan, maar Marc Coucke wil Anderlecht niet verkopen

AnderlechtAnderlecht blijft klaarblijkelijk een aantrekkelijk product. De laatste maanden hebben meerdere buitenlanders zich in Brussel gemeld om de club te kopen, maar Marc Coucke is niet geïnteresseerd.

Begin 2020, op stage in het Spaanse San Pedro del Pinatar, geeft Marc Coucke een uitzonderlijk interview als Anderlecht-preses. Het gaat op dat moment niet goed met paars-wit: deelname aan play-off 1 staat op de helling en de financiële cijfers zijn matig tot slecht. Het gevolg is dat Coucke veel kritiek te verduren krijgt - in de media en bij de achterban. Maar de gemakkelijkheidsoplossing - Anderlecht verkopen - is voor hem geen optie, benadrukt hij die dag: “Ik heb er nog nooit aan gedacht om ermee op te houden. Er moet geen sjeik komen aankloppen.”

Sindsdien is er veel veranderd: Coucke herpositioneerde zich bij de recordkampioen. Samen met zakenpartner Joris Ide bezit hij ongeveer 74 procent van de aandelen op Anderlecht, maar in de dagelijkse werking is Coucke niet langer aanwezig. Ook voorzitter is hij niet langer: hij vroeg Wouter Vandenhaute in mei vorig jaar om die taak over te nemen.

Wat daarentegen ongewijzigd is: Coucke is ondanks zijn stap terug niet van plan om, zoals hij dat in Spanje zei, “ermee te kappen”.

Volledig scherm Marc Coucke en Anderlecht-CEO Jos Donvil. © BELGA

Kansen genoeg nochtans. De voorbije maanden zijn er verschillende buitenlanders naar Coucke gestapt met de vraag of Anderlecht te koop is. Hoewel de flamboyante zakenman niet rijker wordt van paars-wit is zijn antwoord steeds gelijkaardig: “Geen denken aan.”

Miljardair

Het was niet anders toen recent een Mexicaanse tussenpersoon opdook. Volgens onze informatie handelde hij in opdracht van Emilio Azcárraga, die ook al de sterke man is van het Mexicaanse Club América. Azcárraga is een miljardair, ‘money’ is geen probleem, maar dat volstond niet om (de entourage van) Coucke te overtuigen. Het kwam zelfs niet tot onderhandelingen. “Marc wil Anderlecht en zijn fans niet in de steek laten”, klinkt het in Couckes omgeving.

Dat is een sterk signaal, want een economisch succesverhaal was zijn investering voorlopig niet. In 2017 betaalde hij, naargelang de bron, 60 à 80 miljoen euro voor Anderlecht, sindsdien pompte hij al veel middelen in de club. Hij heeft Anderlecht de voorbije jaren zo’n 50 miljoen euro geleend. Daarvan liet hij onlangs nog zo’n 37 miljoen euro vallen. In totaal kostte Anderlecht Coucke al ruim 120 miljoen euro. Centen die hij nu had kunnen recupereren, maar dat wil de Gentenaar dus niet.

Liever is Coucke supporter-eigenaar van een volgens hemzelf “prachtige club”. Vanuit de schaduw wil hij die mee helpen uitbouwen, liever dan nu het schip te verlaten aan het begin van de verhoopte revival.

Volledig scherm Marc Coucke. © BELGA