Ex-winnaressen Sportvrouw van het Jaar unaniem: "Niet moeilijk wie straks trofee verovert. Ze steekt er met kop en schouders bovenuit" Xander Crokaert en Glenn Van Snick

08u30 0 Photo News Nina Derwael, Emma Meesseman en Nafi Thiam strijden vanavond om de prijs van Sportvrouw van het Jaar. Wie mag zich de beste Belgische sportster van 2017 noemen? Wij vroegen het aan enkele ex-laureaten.

Gella Vandecaveye: "Thiam wint alles waar ze aan deelneemt"

"Het ligt voor de hand dat Nafi Thiam die prijs wegkaapt. Ze wint namelijk alles waar ze aan deelneemt", vertelt Gella Vandecaveye, zelf twee keer gekroond tot Sportvrouw van het Jaar in 1993 en 1997. "Ze is een enorm talent dat de atletiek kan combineren met haar studies. Bovendien is ze multicultureel, blijft ze nuchter in haar succes en heeft ze een geweldige uitstraling. Er zijn met andere woorden heel wat sportieve maar ook extra-sportieve zaken die in haar voordeel spreken."

Toch wil Vandecaveye de twee andere kandidaten niet zomaar over het hoofd zien. "Emma Meesseman heeft een geweldig jaar achter de rug, maar heeft het nadeel dat basketbal een ploegsport is. Ook Nina Derwael tekende voor een fenomenale prestatie in het turnen, maar heeft de pech dat er een uitzonderlijke vedette als Nafi in België rondloopt. Nina mag de komende jaren blijven presteren, volgens mij zal ze altijd botsen op de unieke sportster die Thiam is. Zij heeft het allemaal."

Evi Van Acker: "Nafi heeft ongelofelijk jaar achter de rug"

"Voor mij is er maar één winnaar, en dat is Thiam", verklaart gewezen zeilster Evi Van Acker die in 2012 de trofee op zak stak. "Nafi heeft een ongelofelijk jaar achter de rug. Het lukte haar om de magische grens van 7.000 punten te overschrijden in de zevenkamp en kort nadien werd ze wereldkampioen. Dat is een buitengewone prestatie. Dat doet niets af van de verdiensten van Emma of Nina, maar mijn voorkeur gaat toch naar Thiam."

Sabine Appelmans: "Keuze was makkelijker dan andere jaren"

"Het is een vrij logische keuze dit keer, ik vond het minder moeilijk dan andere jaren", steekt oud-tennister Sabine Appelmans van wal - zelf met de trofee aan de haal in 1990 en 1991. "Thiam staat voor mij absoluut op één. Nina Derwael was ook wel zeer goed met een eerste Belgische medaille op een WK turnen en ook Meesseman verdient het natuurlijk om in die top drie te staan. Bovendien vind ik het niet altijd even makkelijk om sporten met elkaar te vergelijken, maar voor mij is het toch wel helder: Nafi verdient de prijs van Sportvrouw van het Jaar."

Tia Hellebaut: “Thiam steekt er met kop en schouders bovenuit”

“Nafi Thiam is voor mij zonder twijfel de Sportvrouw van het Jaar. Ze steekt er met kop en schouders bovenuit”, aldus Tia Hellebaut, zelf in 2008 uitgeroepen tot beste sportster van ons land. “Nafi heeft een superjaar achter de rug, en aangezien ze ook nog eens tot beste atlete ter wereld is verkozen, is er voor mij geen twijfel mogelijk. Ze is ook zeer matuur voor haar leeftijd, ze is amper 23 jaar oud. Daarnaast beoefent ze haar sport met passie en ondanks die medailles blijft ze met haar voeten op de grond. Dat is mooi om te zien. Ook alle respect voor Nina Derwael, die dit jaar fantastische dingen heeft verwezenlijkt.”

Ulla Werbrouck: “Vrij eenvoudig: Thiam”

“Voor mij is het vrij eenvoudig: Nafi Thiam wordt Sportvrouw van het Jaar”, luidt het bij ex-judoka Ulla Werbrouck, die zich in 1996 de beste sportster van ons land mocht noemen. “Thiam heeft dit jaar geweldig gepresteerd en werd wereldkampioene. Dat is nog altijd beter dan een derde plek op het WK, wat Nina Derwael realiseerde. Dat geeft voor mij de doorslag. Ik zet dan Derwael op twee, Emma Meesseman op drie.”

Dominique Monami: “Nafi is een boegbeeld voor alle atleten”

“Wie Sportvrouw van het Jaar wordt? Ik denk niet dat dat moeilijk is. De meesten zullen op Nafi Thiam tippen, en dat geldt ook voor mezelf. Ze is daarnaast verkozen tot beste atlete ter wereld. Dat zegt genoeg”, aldus Dominique Monami, zelf uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar in 1998. “Wat ik ook bij Nafi apprecieer is haar persoonlijkheid en nederigheid, dat is niet altijd bij alle sporters aanwezig. Zij is een boegbeeld voor alle atleten.”

