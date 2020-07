Ex-speelster Standard sinds woensdagavond vermist, teruggevonden wagen vertoont sporen van ongeval SVM

03 juli 2020

21u20 3213 Een ex-speelster van Standard is sinds woensdagavond vermist. Haar wagen, die in Frankrijk teruggevonden werd, vertoonde sporen van een ongeval.



Vanessa Licata (29) verliet op 1 juli rond 22 uur haar woning in de Rue des Pierres in Seraing. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Haar gehavende witte Volkswagen Polo werd een dag later wel teruggevonden in Villeneuve-d’Ascq, vlak over de Belgische grens.

Licata speelde van 2000 tot 2012 voor de vrouwenploeg van Standard en veroverde drie keer de titel. Op dit moment heeft ze medische zorgen nodig.

De vrouw is klein (1m55) en mager. Ze heeft lang bruin haar en bruine ogen. Wie meer informatie heeft over deze verdwijning kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30300 of mailen naar opsporingen@police.belgium.eu.



