Ex-ploegmaat Stijn Wuytens over nakende komst Vincent Janssen naar Antwerp: “Als hij niveau haalt, kan hij topschutter worden”

Het is het weekje wel voor Vincent Janssen. Dinsdag speelde Janssen voor het eerst in bijna vijf jaar nog eens voor de Nederlandse nationale ploeg (met achteraf complimenten van bondscoach Louis van Gaal er bovenop). Woensdag mocht de ex-speler van AZ, Tottenham en Fenerbahçe 28 kaarsjes uitblazen. En wie weet komt daar één van de volgende dagen nog een transfer naar Antwerp bij. Janssen – momenteel in dienst bij het Mexicaanse Monterrey - is nadrukkelijk in beeld op de Bosuil, dat zei hij zelf na Nederland-Wales.

“Er is contact geweest met Marc Overmars en Mark van Bommel (respectievelijk technisch directeur en trainer van Antwerp, red.). Ik denk dat het voor beide kanten een doel is om een akkoord te bereiken”, aldus Janssen dinsdagavond. “Ik hoop dat we er gaan uit komen. Ik heb drie mooie jaren gehad in Mexico en ben daar nog steeds blij. Maar we gaan zien wat de komende dagen brengen.”

Antwerp zal sowieso flink in de buidel moeten tasten als het deze nieuwe toptransfer wil afronden. In de zomer van 2016 stapte Janssen voor 22 miljoen over van AZ naar Tottenham. In Londen kon Janssen zich (mede door blessureleed) niet helemaal doorzetten, maar drie jaar terug betaalde Monterrey toch altijd nog negen miljoen voor de centrumspits. Daar zal men een deel van willen recupereren. En dan is er nog het loon van Janssen, dat naar verluidt twee miljoen euro netto per jaar bedraagt. Maar hey, geld is toch geen probleem voor Antwerps voorzitter Paul Gheysens?

“Als Antwerp Janssen in huis kan halen, heeft het er een potentiële topspits bij”, vertelt Stijn Wuytens. De huidige speler van Lommel deelde bij AZ de kleedkamer met Janssen en geraakte onder de indruk. “Bij AZ had Vincent een seizoen waarin alles lukte. Op een gegeven moment knalde hij elke bal binnen, echt absurd. Dat jaar werd Vincent ook topscorer in de Eredivisie (met 27 doelpunten, red.). Met het niveau dat hij toen haalde, kan Vincent ook in België topschutter worden.”

“Vincent is een hardwerkende spits, die best snel is en erg goed kan afwerken. Trappen met links of rechts: dat maakt hem op zich weinig uit”, somt Stijn Wuytens enkele van Janssens grootste kwaliteiten op. “Een pure kopper is Vincent niet, maar hij trekt zijn plan omdat hij zich slim positioneert bij luchtduels. Verder is Vincent iemand met een uitstekende mentaliteit, helemaal geen moeilijke jongen of zo. Wel is het zo dat hij graag vertrouwen voelt van de trainer. John van den Brom, onze coach bij AZ, gaf hem dat ook. Dat betaalde zichzelf terug.”

Janssen lijkt iemand die het best rendeert als centrale man in een driemansvoorhoede. Blijft de vraag in hoeverre hij complementair kan zijn met Michael Frey, afgelopen seizoen goed voor 24 competitiegoals. “Het lijken mij gelijkaardige types, al is Janssen een speler die al eens in de hoeken kan duiken. Misschien kan het met Frey ook wel werken in een tweespitsensysteem”, oppert Stijn Wuytens. Of zou Antwerp alvast anticiperen op een mogelijk vertrek van Frey?

