Ex-ploeggenote Emma Meesseman na drugsvondst opgepakt in Rusland

Amerikaanse basketbalspeelster Brittney Griner, ex-ploeggenote van Emma Meesseman bij UMMC Ekaterinburg waar de Belgian Cat enkele dagen geleden vluchtte, is aangehouden op de luchthaven in de Russische stad Moskou. De Russische federale douanedienst zegt dat ze opgepakt is nadat er in haar bagage vape-patronen met hasjolie waren gevonden.

In een verklaring liet de douanedienst weten dat de speelster die opgepakt was twee Olympische gouden medailles had gewonnen voor de Verenigde Staten, een naam wilden ze niet vrijgeven. Het was TASS, een Russisch persbureau, dat de speelster identificeerde als Brittney Griner, een zevenvoudig WNBA All-Star Center voor de Phoenix Mercury. Ze won gouden medailles met het Amerikaanse nationale basketbalteam in 2016 en 2021.

Er is een strafzaak geopend over het op grote schaal vervoeren van drugs, zo meldt de federale douanedienst in de verklaring. In Rusland kan je daarvoor veroordeeld worden een gevangenisstraf van maximaal 10 jaar. Het onderzoek loopt nog volop, maar Griner zit wel al voorlopige hechtenis.

WNBA-spelers in Rusland

Veel speelsters van de WNBA spelen in Rusland, waar de lonen voordeliger zijn, tijdens het laagseizoen van de Amerikaanse competitie. Zo speelt Griner al enkele jaren voor het Russische team UMMC Ekaterinburg. Sommige Amerikaanse speelsters begonnen plannen te maken om Rusland te verlaten na de inval van het land in Oekraïne.

“De weinige WNBA-spelers die dit off-season in Oekraïne uitkwamen, zijn niet langer in het land”, vertelde de WNBA deze week in een verklaring aan ESPN. “De bond heeft ook contact gehad met WNBA-spelers die in Rusland zijn, hetzij rechtstreeks of via hun woordvoerders. We zullen de situatie nauwlettend blijven volgen.”

Griners agent en woordvoerders van de WNBA en de Phoenix Mercury wilden niet reageren.