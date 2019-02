Ex-judoka Heidi Rakels is ICT Woman of the Year

28 februari 2019

Ex-judoka Heidi Rakels is verkozen tot ICT Woman of the Year. Ze volgt Ingrid Gonnissen van Orange Belgium op. Sanne Vermeiren van Cegeka mag zich een jaar Young ICT Lady of the Year noemen. De prijzen werden uitgereikt tijdens de elfde editie van She Goes ICT, dat georganiseerd wordt door Data News.