Evenepoel jongste Sportman van het Jaar ooit, Derwael opnieuw Sportvrouw van het Jaar XC

21 december 2019

21u15

Remco Evenepoel heeft na de Kristallen Fiets nu ook de verkiezing van Sportman van het Jaar gewonnen. Het 19-jarige supertalent kreeg meer stemmen dan wielercollega's Victor Campenaerts en Wout van Aert. Evenepoel is de jongste laureaat ooit van de trofee. Nina Derwael werd daarnaast (net zoals vorig jaar) uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar.

De nog steeds maar negentienjarige Evenepoel schitterde met eindwinst in de Ronde van België, maar was vooral in de zomer met zijn zege in de Clasica San Sebastian en de Europese titel in het tijdrijden de sensatie op twee wielen. Op het WK tijdrijden in september behaalde hij een knappe zilveren plak. De beste Belgische prestatie ooit op een WK tegen de klok.

Evenepoel: “Volgend jaar 4 doelen: Luik, Spelen, WK en Lombardije”

“Dit is ongelooflijk”, was Evenepoel duidelijk ontroerd op het podium. “Ik heb hier geen woorden voor en dat overkomt me niet vaak (lachend). Vorig jaar was ik nog Belofte van het Jaar en nu word ik al meteen Sportman van het Jaar. Zo’n prijs motiveert me alleen maar meer voor de toekomst. Het maakt me niet zenuwachtig, ik wil er juist nog harder voor gaan. Dat zal in de toekomst ook zo blijven. Ik krijg ook zoveel hulp, van mijn familie, vriendin en natuurlijk mijn fantastische ploeg. Voor volgend jaar heb ik vier grote doelen: Luik-Bastenaken-Luik, de olympische tijdrit, de wegrit op het WK en de Ronde van Lombardije.”

Derwael volgde zich dan weer op als Sportvrouw van het Jaar. De turnster verlengde op het WK in het Duitse Stuttgart haar wereldtitel op de brug. Met Senna Deriks, Jade Vansteenkiste, Maellyse Brassart en Margaux Daveloose werd Derwael tiende in de teamcompetitie. De Belgische vrouwen behaalden zo een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar. In de allroundcompetitie eindigde Derwael op de vijfde plaats.

Uitslag Sportman van het Jaar

1. Remco EVENEPOEL (wielrennen) 835 punten (84 eerste plaatsen)

2. Victor CAMPENAERTS (wielrennen) 354 (27)

3. Wout VAN AERT (wielrennen/veldrijden) 339 (23)

4. Vincent VANASCH (hockey) 327 (24)

5. Eden HAZARD (voetbal) 322 (23)

6. Philippe GILBERT (wielrennen) 285 (17)

7. Romelu LUKAKU (voetbal) 254 (18)

8. Bashir ABDI (atletiek) 212 (7)

9. Kevin DE BRUYNE (voetbal) 211 (10)

10. Matthias CASSE (judo) 172 (11)

11. Thierry NEUVILLE (rally) 172 (3)

12. Victor WEGNEZ (hockey) 74 (2)

13. Frederik VAN LIERDE (triatlon) 66 (1)

14. Thomas DE GENDT (wielrennen) 58 (3)

15. Pieter DEVOS (paardensport) 44 (1)

16. Jaouad ACHAB (taekwondo) 42 (-)

17. Bart SWINGS (skeeleren) 33 (1)

18. Sam VAN ROSSOM (basket) 31 (-)

19. Francesco PATERA (boksen) 27 (2)

20. Dylan TEUNS (wielrennen) 27 (1)

21. Ryad MERHY (boksen) 21 via wildcard (4)

22. Sam DEROO (volley) 20 (1)

23. David GOFFIN (tennis) 19 (-)

24. Ismaël BAKO (basket) 18 (2)

25. Greg VAN AVERMAET (wielrennen) 10 (-)

26. Eli ISERBYT (veldrijden) 9 (1)

27. Christophe SOUMILLON (rensport) 7 (-)

28. Arthur VAN DOREN (hockey) 3 via wildcard (-)

29. Armand MARCHANT (ski) 1 via wildcard (-)

29. Hans VANAKEN (voetbal) 1 via wildcard (-)

29. Koen NAERT (atletiek) 1 via wildcard (-)

Uitslag Sportvrouw van het Jaar

1. Nina DERWAEL (turnen) 1077 punten (127 eerste plaatsen)

2. Emma MEESSEMAN (basketbal) 907 (103)

3. Nafi THIAM (zevenkamp) 667 (16)

4. Delfine PERSOON (boksen) 313 punten (8 eerste plaatsen)

5. Elise MERTENS (tennis) 132 (1)

6. Sanne CANT (veldrijden) 130 (-)

7. Emma PLASSCHAERT (zeilen) 126 (1)

8. Alexandra TONDEUR (triatlon) 94 (-)

9. Kim MESTDAGH (basket) 89 (3)

10. Julie ALLEMAND (basket) 73 (1)

11. Tessa WULLAERT (voetbal) 69 (1)

12. Fanny LECLUYSE (zwemmen) 68 (-)

13. Amal AMJAHID (jiu-jitsu) 55 (2)

14. Janice CAYMAN (voetbal) 46 (1)

15. Licai POURTOIS (jiu-jitsu) 44 (3)

16. Britt HERBOTS (volley) 40 (-)

17. Jolien D’HOORE (wielrennen) 27 (-)

18. Claire MICHEL (triatlon) 22 (-)

19. Sandrine TAS (skeeleren) 17 (-)

20. Alison VAN UYTVANCK (tennis) 4 (-)

21. Kaja GROBELNA (volley) 3 (-)

22. Camille LAUS (atletiek) 1 via wildcard (-)