Evenepoel & Verschaeren: toptalenten op fiets en veld, ex-ploegmaats bij RSCA en vrienden. “Remco wint op een dag de Tour” - “En jullie de titel. Dít jaar, verdorie”

Formule 1 Belgische F1-legende Jacky Ickx over de tweestrijd tussen Verstappen en Hamilton: “Max rijdt bergop, Lewis bergaf”

Jacky Ickx (76) laat zijn licht schijnen over de huidige Formule 1. Over de tien centimeter van Max Verstappen. Over Lewis Hamilton die iedere week iets verder richting nederlaag rijdt. Maar ook over de oranje heuvels van Francorchamps en de bewuste bereidheid om je leven te riskeren. “Moet je echt bij elk contact tussen twee coureurs kijken of er geen sanctie nodig is? Alsof je een bokser zou straffen omdat hij zijn tegenstander net iets te hard KO slaat.”

3 december