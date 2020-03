Evenepoel en Van Aert vandaag terug uit Spanje JDK

14 maart 2020

07u12 2

Remco Evenepoel en Wout van Aert keren vandaag terug uit hun respectievelijke Spaanse verblijfplaatsen Calpe en Girona. Ze doen dat op advies van hun teams Deceuninck-Quick.Step en Jumbo-Visma. "Langer in Spanje blijven was een optie voor Wout. Hij huurt er een appartement en kan er in ideale weersomstandigheden verder trainen", aldus persattaché Ard Bierens. "Maar net als de andere renners en personeelsleden van het team geven hij en Sarah er in deze bijzondere situatie de voorkeur aan om bij de familie te zijn."

Dat is ook het geval voor Evenepoel, die zijn conditie de komende tijd verder onderhoudt op het thuisfront. Er wordt mooi en droog weer voorspeld in België. Later, als het duidelijk wordt waar en wanneer precies opnieuw kan worden gekoerst, behoort een nieuwe hoogtestage tot de opties. Na Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië zag Evenepoel gisteren ook de Ronde van Italië (9-31 mei) geschrapt. In de Giro zou hij zijn groteronde-debuut maken. (JDK)