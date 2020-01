Exclusief voor abonnees

Evenepoel bedenkt gepersonaliseerde manier om overwinningen te vieren: een eigen zegegebaar hebben alleen de allergrootsten

Sander Van Den Broecke

14 januari 2020

08u09

Wanneer Remco Evenepoel (19) dit seizoen zijn eerste wedstrijd wint, zal hij niet alleen blij zijn, hij zal dat ook tonen met een "gepersonaliseerd zegegebaar". Hij heeft er weken over nagedacht, geeft hij toe. Het verraadt iets over Evenepoel dat we eigenlijk al lang weten: hij is uit hetzelfde hout gesneden als grote kampioenen.