Even schrikken voor VH Leuven tegen Borgworm, maar uiteindelijk wel 3-1-zege

TENNIS Boris Becker over z’n leven in de gevangenis: “Er was een kerel die me wilde ombrengen, hij vertelde exact wat hij met me wilde doen”

Boris Becker is terug thuis nadat hij acht maanden in een Britse gevangenis zat wegens fraude en het verduisteren van zijn vermogen om een persoonlijk bankroet af te wenden. Niet voor herhaling vatbaar. “Dat was het eenzaamste moment in mijn leven”, zei Becker over het moment dat de celdeur in het slot viel.

