Even schrikken: hond loopt het parcours op, motards moeten in de remmen

Buurtbewo­ners zijn aanslepen­de bouw van giganti­sche villa van Cristiano Ronaldo beu: “Het lijkt wel een ziekenhuis”

Met een kast van een villa in zijn thuisland denkt Cristiano Ronaldo (38) al aan de dagen na zijn carrière, maar de bouw ervan verloopt niet rimpelloos. Zo voelt ook CR7 de stijgende bouwprijzen, loopt de bouw vertraging op en... winden de buren zich op in het optrekje van de Portugese stervoetballer. “Ze zijn nu al drie jaar aan het bouwen, de straat is al maanden afgesloten en mijn tuin ligt vol stof. Allemaal door de piramide van de farao Ronaldo”, klinkt het.