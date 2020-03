Even gedaan met riante salaris? Standard overweegt spelers tijdelijk te laten stempelen KDZ

21 maart 2020

12u30 40 Voetbal Standard overweegt haar spelers tijdens deze coronacrisis te laten terugvallen op een werkloosheidsuitkering. Ook Zulte Waregem speelde met dat idee, maar aanvoerder Standard overweegt haar spelers tijdens deze coronacrisis te laten terugvallen op een werkloosheidsuitkering. Ook Zulte Waregem speelde met dat idee, maar aanvoerder Davy De fauw vertelt aan onze redactie dat de spelers van Essevee voorlopig niet technisch werkloos worden . Er werd eerder al gepraat met spelersvakbond Sporza.

"Dat zou betekenen dat de spelers zouden terugvallen op een brutoloon van 2.352,21 euro per maand", zegt Stijn Boeykens van Sporta. Gedaan dus met het riante salaris, voor even toch. "Maar clubs zouden op die manier ook de controle over hun spelers verliezen. Ze zijn vanaf dat moment niet meer wettelijk verplicht de individuele programma's om hun conditie op peil te houden te volgen. Daarom denk ik niet dat veel ploegen hun voorbeeld zullen volgen."

Club Brugge en Anderlecht lieten alvast weten geen tijdelijke werkloosheid voor hun spelers aan te vragen. Boeykens: “Zij leggen hun spelers individuele programma’s op en volgen die ook op, bijvoorbeeld via Strava. De clubs beslissen individueel, zoals alle andere werkgevers dat doen. De Pro League (belangenvereniging van profclubs, red) blijft op dat vlak toch wat op de vlakte. Zij stellen dat de clubs het mogen aanvragen, de uitgevaardigde maatregelen zijn voor iedereen geldig. Dinsdag volgt er wel nog een conference call tussen Sporta, de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de Pro League en minister van Werk Nathalie Muylle.”

Ongerust

Heel wat sporters en clubs zijn echter ongerust, zo blijkt uit de talloze vragen die Sporta de voorbije dagen en weken ontving. “Op termijn kan dit natuurlijk gevolgen hebben, al hangt het natuurlijk ook af hoelang de crisis zal duren. Bij een grootverdiener in het voetbal is de kloof enorm. Op korte termijn zal dat allemaal wel overbrugbaar zijn, op lange termijn valt het af te wachten, net als in andere sectoren. In de lagere afdelingen is er nog een bijkomende problematiek. In eerste amateur worden veel spelers deeltijds betaald en hebben zij nog een voltijdse job naast het voetbal. In principe komen zij in aanmerking voor technische werkloosheid, maar het is toch koffiedik kijken in hoeverre zij er recht op hebben. Soms krijgen ze immers enkel premies uitbetaald en daar wordt geen RSZ op afgehouden. We zullen het geval per geval moeten bekijken.”