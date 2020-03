Even gedaan met riante salaris? Standard en Zulte Waregem overwegen hun spelers tijdelijk te laten stempelen KDZ

21 maart 2020

06u53 19

Zijn de spelers van Standard en Zulte Waregem binnenkort technisch werkloos? Die twee clubs overwegen in elk geval hun spelers tijdens deze coronacrisis te laten terugvallen op een werkloosheidsuitkering. Ze hebben daarover al gepraat met spelersvakbond Sporta. "Dat zou betekenen dat de spelers van die clubs zouden terugvallen op een brutoloon van 2.352,21 euro per maand", zegt Stijn Boeykens van Sporta. Gedaan dus met het riante salaris, voor even toch. "Maar clubs zouden op die manier ook de controle over hun spelers verliezen. Ze zijn vanaf dat moment niet meer wettelijk verplicht de individuele programma's om hun conditie op peil te houden te volgen. Daarom denk ik niet dat veel ploegen hun voorbeeld zullen volgen." (KDZ)

LEES OOK: Moeten ook Vanheusden en Deschacht gaan ‘doppen’? Lees het HIER! (+)