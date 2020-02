Europees kampioen veldlopen betrapt op doping MDRW

07 februari 2020

De Europese kampioen veldlopen Robel Fsiha testte positief op het gebruik van doping. De tot Zweed genaturaliseerde Eritreeër leverde volgens Zweedse media in november een positief plasje af. Een maand later pakte hij verrassend goud op het EK in Lissabon. Er werden toen al de nodige vraagtekens gezet achter de prestatie van Fsiha.

De 23-jarige Zweed haalde het in Portugal voor de Turk Aras Kaya en de Italiaan Yemaneberhan Crippa. Soufiane Bouchikhi was er beste Belg op een zevende plaats, Isaac Kimeli werd achtste. De Zweedse atletiekfederatie heeft voor vrijdagnamiddag een persconferentie aangekondigd.