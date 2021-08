Europa League plots ver weg voor Antwerp na pijnlijke nederlaag in Cyprus

Europa LeagueIf you can’t stand the heat, stay out of the kitchen. En speel al zeker niet met vuur. Antwerp toch... Van 0-1 ging het via 3-1 naar 4-2, na vier (!) individuele fouten. Wat een dreun. De Great Old heeft volgende donderdag meer dan een mirakel nodig wil het nog naar de Europa League.

Interessante vaststelling om te beginnen: de nul houden lukte Antwerp dit seizoen nog niet. Desondanks besloot Brian Priske om die al wankele defensie tegen Nicosia door elkaar te gooien. Gewaagd. Björn Engels en Sam Vines maakten hun eerste minuten voor de Great Old en kwamen in de plaats van Buta en Seck. Als u dit leest, weet u natuurlijk al lang hoe dat uitgedraaid is. Priske gokte en verloor, want zowel Vines als Engels zakten door het ijs. Al na 11 minuten trapte Papoulis op de paal na zwak uitverdedigen van Engels. Het zou niet de laatste individuele fout van een Antwerp-speler zijn.

“Ik ben altijd de eerste om naar mezelf te kijken en zelfkritisch te zijn”, gaf Priske na afloop ootmoedig toe. “Ik ben als coach verantwoordelijk, en ook al waren ze betrokken bij enkele doelpunten, ik vind wel dat ze alles deden wat ze konden. Er waren trouwens nog spelers die naar zichzelf moeten kijken.”

Benson legde de dolenthousiaste thuisaanhang even voor het halfuur nog wel het zwijgen op na een prima aanval via Yusuf en Gerkens, de mandolinen zongen slechts heel even iets zachter in Nicosia. Nog voor rust werkte Loizou met buitenkantje links heerlijk af na balverlies De Laet en verkeerd instappen van Vines. Sloppy Sam toch. Onthoud die naam trouwens, Loizos Loizou. Voor je ‘t weet is het 18-jarige toptalent in de Jupiler Pro League aan de slag.

“Ik vond nochtans dat we de match onder controle hadden”, wist Priske. “De balcirculatie was goed, we hadden kansen,... Die goal deed ons echter pijn.”

Wacht. Het ergste moest dan nog komen. Omonia bleef ook na rust snel en vinnig tegenaanvallen. Kakoulli en opnieuw Loizou zetten Antwerp binnen de tien minuten twee keer in hun blootje. Niet onaangenaam bij deze temperaturen, maar natuurlijk allesbehalve wat in het Antwerpse draaiboek stond. Twee knappe goals, maar ook veel te makkelijk weggegeven. Als miniemen verdedigd. Er hadden meer dan een paar spelers boter op hun hoofd, moest ook Priske toegeven.

“Individueel was het op dit niveau niet goed genoeg. Je kan geen vier goals weggeven in een match waarbij je een helft controle hebt. Niet alleen het resultaat ontgoochelde me, maar ook de verdedigende prestatie van mijn team.”

De Antwerp-coach greep in en gooide Nainggolan en Miyoshi in de strijd. Enkele minuten later al hield de Japanner de Europa League droom nog even levend. Hij kreeg bijstand van De Laet die wat later in extremis Omonia van de 4-2 hield. ‘t Was echter uitstel van executie. De ingevallen Seck probeerde de doorgebroken Atiemwen af te stoppen, deed dat echter veel te roekeloos, ook al raakte hij de bal. Geen VAR als reddingsboei en 4-2. Nóg maar eens een speler de mist in. De Great Old ontsnapte zelfs nog aan de 5-2, maar moet volgende week in eigen huis dus wel minstens twee keer scoren wil het nog naar de Europa League gaan. Maak daar maar gerust ‘drie keer’ van, want de nul houden lukte de Great Old dit seizoen dus nog geen enkele keer. Verre van.

“Het wordt moeilijk, maar het is niet gedaan”, eindigde Priske op een positieve noot. “We moeten erin blijven geloven. Met onze supporters en met iedereen dan wél op niveau, kan veel.”

