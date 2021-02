EUROPA LEAGUE. Napoli uitgeschakeld - Molde schakelt verrassend Hoffenheim uit

Delen per e-mail

Granada haalt het van Napoli

Napoli moest, met Dries Mertens op de bank, een 2-0 achterstand zien op te halen. De wedstrijd kon niet beter beginnen voor de Napolitanen. Na amper 3 minuten werd het 1-0. Granada maakte nog voor rusten gelijk. De 2-1 van Fabian Ruiz veranderde daar niets meer aan. Exit Napoli en exit Gattuso?

Volledig scherm © AP

Spektakelstuk tussen Arsenal en Benfica

Arsenal en Benfica speelden in de heenmatch 1-1 gelijk. Het beloofde dus een spannende wedstrijd te worden in Londen. Bij de rust stond een 1-1-stand op het bord. Pas in de tweede helft brak de wedstrijd helemaal los. Er werd nog 3 keer gescoord. Arsenal trok aan het langste eind en wint met 3-2.

Volledig scherm © AP

Ajax betaalt bibbergeld tegen Lille

Ajax startte tegen Lille met een goede uitganspositie uit de heenwedstrijd (Ajax won met 2-1). Lille startte het best, toch was het Ajax dat op voorsprong kwam via Klaassen. De bezoekers maakten gelijk vanop de stip. Vlak voor affluiten maakte Neres nog de 2-1. Ajax bibbert tot het slot maar stoot wel door.

Volledig scherm © REUTERS

Villarreal stoot door

Salzburg had iets goed te maken tegen Villarreal. De Oostenrijkers kwamen op voorsprong, maar konden niet vermijden dat het 1-1 werd. Vlak voor affluiten maakte Gerard de 2-1 en was het helemaal over voor Salzburg.

Volledig scherm © AP

Molde stunt tegen Hoffenheim

Het eerste luik van Hoffenheim - Molde eindigde op een spectaculaire 3-3. Vandaag was dat een pak minder. Molde won met 0-2 in Duitsland. De doelpunten werden netjes verdeeld over de twee speelhelften.

Volledig scherm © Photo News

Shakhtar zonder veel moeite door

Shakhtar had al voor de wedstrijd zijn schaapjes op het droge. Met een 2-0 overwinning in de heenmatch kon het de kat uit de boom kijken tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Shaktar kwam niet in de problemen en won de terugmatch met 1-0.

Volledig scherm © AP