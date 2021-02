EUROPA LEAGUE. Napoli uitgeschakeld door Granada- Leicester en Tielemans ten onder tegen Slavia Praag

Granada haalt het van Napoli

Dries Mertens heeft zijn terugkeer op het veld gemaakt bij Napoli. De Rode Duivel mocht in de terugwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League, thuis tegen Granada, op het uur invallen, maar kon de uitschakeling niet voorkomen. Napoli won wel met 2-1, maar dat volstond niet na de 2-0 nederlaag vorige week in Spanje.

Zielinski en Ruiz zorgden voor de Napolitaanse doelpunten. Tussendoor maakte Montoro de beslissende uitgoal. Mertens viel net na het tweede doelpunt van de thuisploeg in, maar kon niets meer forceren.

Voor de 33-jarige Rode Duivel lijkt er met zijn terugkeer een einde te komen aan enkele tegenvallende maanden. Mertens blesseerde zich op 16 december tijdens de competitiewedstrijd tegen Inter aan de linkerenkel. Op 17 januari maakte hij tegen Fiorentina zijn comeback maar elf dagen later, tijdens het bekerduel tegen Spezia, viel hij opnieuw uit. Mertens en Napoli kunnen zich nu gaan focussen op de Serie A, waar ze momenteel pas zevende staan.

Spektakelstuk tussen Arsenal en Benfica

Jan Vertonghen en Benfica zijn er niet in geslaagd door te stoten naar de achtste finales van de Europa League. In de terugwedstrijd van de zestiende finales verloor Benfica met 3-2 van Arsenal. Het heenduel was vorige week op 1-1 geëindigd. De wedstrijd ging omwille van de reisbeperkingen in de huidige coronapandemie door in het Griekse Piraeus. Vertonghen speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers.

Pierre-Emerick Aubameyang zette Arsenal in de 21ste minuut op voorsprong. Vlak voor de rust maakte Diogo Gonçalves gelijk voor Benfica en na ruim een uur namen de Portugezen zelfs de leiding door een treffer van Rafa Silva. Arsenal bleek niet verslagen en amper vijf minuten later bracht Kieran Tierney de spanning terug met 2-2. Het was opnieuw Aubameyang die Arsenal drie minuten voor tijd naar de volgende ronde kopte. Bij beide treffers van de Gabonees kwam de assist van Bukayo Saka.

Ajax betaalt bibbergeld tegen Lille

Ajax startte tegen Lille met een goede uitganspositie uit de heenwedstrijd (Ajax won met 2-1). Lille startte het best, toch was het Ajax dat op voorsprong kwam via Klaassen. De bezoekers maakten gelijk vanop de stip. Vlak voor affluiten maakte Neres nog de 2-1. Ajax bibberde dus tot het slot maar stoot wel door.

Villarreal stoot door

Salzburg had iets goed te maken tegen Villarreal. De Oostenrijkers kwamen op voorsprong, maar konden niet vermijden dat het 1-1 werd. Vlak voor affluiten maakte Gerard de 2-1 en was het helemaal over voor Salzburg.

Molde stunt tegen Hoffenheim

Het eerste luik van Hoffenheim - Molde eindigde op een spectaculaire 3-3. Vandaag was dat een pak minder. Molde won met 0-2 in Duitsland. De doelpunten werden netjes verdeeld over de twee speelhelften.

Shakhtar zonder veel moeite door

Shakhtar had al voor de wedstrijd zijn schaapjes op het droge. Met een 2-0 overwinning in de heenmatch kon het de kat uit de boom kijken tegen het Israëlische Maccabi Tel Aviv. Shaktar kwam niet in de problemen en won de terugmatch met 1-0.

Uitdoelpunten blijken genoeg voor AC Milan

AC Milan en Rode Ster Belgrado speelden vorige week 2-2 gelijk. In de terugmatch kwam Milan al snel op voorsprong met een goal van Kessié. Rode Ster maakte nog voor rusten gelijk via El Fardou. De gelijke stand werd niet meer doorbroken. AC Milan stoot door op basis van de twee gemaakte uitdoelpunten uit de heenmatch.

Man United comfortabel door

Manchester United had het pleit in de heenmatch gewonnen met 4-0. De Engelsen zaten dus in een zetel voor de terugmatch tegen Sociedad. Oyarzabal kreeg de kans om te scoren, maar trapte de penalty over. Geen van beide ploegen wist nog te scoren. De wedstrijd eindige dus op een brilscore.

PSV valt aan de meet

PSV kreeg in Griekenland een stevige tik van Olympiakos met 2-4. De Eindhovenaren waren gebrand op revanche en kwamen nog voor rusten tot 2-0. PSV had aan die 2-0 genoeg om door te stoten, maar incasseerde net voor tijd de 2-1 van Olympiakos.

Roma rekent af met Braga

Vorige week wist Roma met 2-0 te winnen bij Braga. Ook nu kwamen de Romeinen op voorsprong. 1-0 was de stand bij de rust. Perez scoorde een kwartier voor affluiten voor 2-0. Braga scoorde nog de aansluitingstreffer, maar niet veel later maakte Mayoral alsnog de 3-1.

Young Boys door naar volgende ronde

Leverkusen en Young Boys stond na de heenwedstrijd 3-4 in het voordeel van de Zwitsers. De stand bij de rust was nog steeds 0-0. In de tweede helft trok Young Boys het laken naar zich toe en won met 0-2.

Dinamo Zagreb wipt Krasnodar

De Kroaten hadden tegen Krasnodar al een 3-2-voorsprong beet uit de heenmatch. Op eigen veld maakten ze nog voor rust de 1-0. Er werd niet meer gescoord en dus mag Dinamo Zagreb zich opmaken voor de volgende ronde.

Onmondig Leicester eruit tegen Slavia Praag

De eerste helft tussen Leicester en Slavia bracht geen doelgevaar. Het was wachten tot na rusten voor een doelpunt. Provod kon moederziel alleen aan de tweede paal binnentikken. Leicester was dus opeens op achtervolgen aangewezen. Sima maakte met een afstandschot 0-2. Leicester kon daar niets meer tegenover zetten.

