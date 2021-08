Eupen weet weer wat verliezen is: Panda's gaan met 0-2 de boot in tegen Seraing

Meer sport Gouden hockeyers padellen in Knokke: “Zij leken op te warmen en wij waren aan het zweten”

18:29 Met een staande ovatie werden de gouden Red Lions Nicolas de Kerpel en Tom Boon ontvangen op de ‘VdH Knokke Padel Exhibition’. Vervolgens mocht het duo zich opmaken voor een duel met de Spaanse dames Marta Marrero en Marta Ortega, wereldkampioenen padel bij de vrouwen in 2019. “De ambiance rond het veld was alvast beter dan in Tokio”, lachen de hockeyers.