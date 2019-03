Euforie maakt plaats voor tristesse: Horvath in tranen na overlijden grootmoeder MH

31 maart 2019

20u11 0

Te midden van alle euforie kreeg Ethan Horvath (23) slecht nieuws te verwerken. Vlak na het laatste fluitsignaal op Jan Breydel hoorde de Club-doelman dat zijn grootmoeder overleden is. Horvath, in tranen en zichtbaar aangedaan, werd getroost door zijn ploegmakkers. Of hoe voetbal plots weer bijzaak wordt.