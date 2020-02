Ethiopische hardloper Hadis overleden op 22-jarige leeftijd MDRW

05 februari 2020

17u58

Bron: Belga 3 De Ethiopische atleet Abadi Hadis is dinsdag op 22-jarige leeftijd overleden. Dat meldde World Athletics woensdag. Volgens de Spaanse sportkrant AS had Hadis al langere tijd gezondheidsproblemen en is hij gestorven in een ziekenhuis in zijn thuisland.

Wie? Abadi Hadis zal waarschijnlijk enkel bij de echte atletiekkenners een belletje doen rinkelen. De Ethiopiër was een opkomend talent op de lange-afstandsnummers. In 2016 stak Hadis zijn neus een eerste keer aan het venster met een vijftiende plaats op de 10.000 meter op de Olympische Spelen in Rio. Het jaar daarop bevestigde hij door als 20-jarige een bronzen medaille te pakken op het Wereldkampioenschap veldlopen. Bovendien is hij één van de vijf atleten die het is gelukt de 5.000 meter onder de 13 minuten (12:56.27), de 10.000 meter onder de 27 minuten (26:56.46) en de halve marathon onder de 59 minuten (58:44) te lopen.

World Athletics is deeply saddened to hear that Ethiopian distance runner Abadi Hadis died on Tuesday (4) at the age of 22.



📰:https://t.co/gIWFgF7ayi pic.twitter.com/zFIzsYkvI7 World Athletics(@ WorldAthletics) link