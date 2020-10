Escalerende coronasituatie zet ook WK veldrijden in Oostende op de helling Joeri De Knop

12 oktober 2020

06u00 1 veldrijden Corona rules. En brengt nu ook het WK veldrijden 2021 in gevaar. In Oostende vragen ze zich af of organiseren in de huidige omstandigheden wel zin heeft. Een overlegmeeting met minister van Sport Ben Weyts (N-VA) moet zondag duidelijk maken wat er precies kan. “Voorlopig blijven we uitgaan van een WK eind januari”, aldus Peter Van den Abeele, Head of Off-Road van de UCI.

Het gerucht gonst al enige tijd. En deed ook gisteren weer driftig de ronde bij de start van Gent-Wevelgem aan de Ieperse Menenpoort. Nadat eerder al meer dan de helft van de Wereldbekermanches veldrijden sneuvelde, plaatst de huidige escalerende coronasituatie ook flink wat vraagtekens achter het WK cyclocross. Dat wordt op 30 en 31 januari 2021 georganiseerd aan de Wellington-hippodroom in Oostende. De onzekerheid heeft alles te maken met de onvoorspelbaarheid van het virus. Welke maatregelen zullen op dat moment van kracht zijn, vragen de organisatoren zich terecht af. En vooral: laten die toe om een sportief en toeristisch topevenement als het WK op een deftige, rendabele manier op poten te zetten? Verschillende alternatieven liggen ter bestudering op tafel, waarbij zelfs rekening wordt gehouden met een mogelijke verplaatsing van de regenboogstrijd naar november of december 2021. In dat laatste geval zou het WK 2021 wel héél dicht (té dicht?) aanleunen bij het WK 2022 (29-30/1) in het Amerikaanse Fayetteville.

De ongerustheid van het Oostendse organisatiecomité is Jos Smets, algemeen directeur van de Belgische wielerbond Belgian Cycling, bekend. “Niets is zeker in deze tijden. We moeten realistisch zijn: komende winter zullen we niet naar een normale situatie evolueren. Daar hebben we nog een aantal maanden voor nodig. Logisch dus dat er een, op z’n zachtst uitgedrukt, grote bekommernis bestaat bij die mensen.” Smets benadrukt dat de twijfels geen financiële grondslag hebben. Het organisatiebudget bedraagt ongeveer 3 miljoen euro, deels gespekt door de stad Oostende, de provincie West-Vlaanderen en de Nationale Loterij. Minister van Sport Ben Weyts kleefde het WK half mei bovendien het etiket ‘Vlaams topevenement’ op, goed voor nóg eens 400.000 euro extra subsidie.

“Het gaat vooral om het veiligheidsaspect”, zegt Smets. “Als het WK vandaag zou plaatsvinden, mogen volgens de heersende coronamaatregelen maximaal 400 toeschouwers worden toegelaten. En zijn viptenten niet mogelijk.” Terwijl in tempore non suspecto op een kolkende massa van 70 à 80.000 mensen werd gerekend. Je kan je afvragen of het sop de kool wel waard is. “Hoeveel veiligheidsmaatregelen moet je daar niet voor treffen? Hoe houd je het publiek in Oostende weg? Zijn er (uitwijk)mogelijkheden? Het zijn vragen die zich opdringen. En die de Internationale Wielerunie (UCI) mee zal moeten beantwoorden. Dat is hun materie, niet de onze.”

Hallo, Peter Van den Abeele, Deputy Sports Directeur/Head of Off-Road bij de UCI? “Voor de goeie orde: er is op dit moment totaal nog niets beslist”, meldt onze landgenoot vanop het WK mountainbike in het Oostenrijkse Leogang. “Komende zondag, tijdens de Ronde van Vlaanderen, gaan we aan tafel met minister van Sport Ben Weyts. Dan moet duidelijk worden wat er precies kan en wat niet. In afwachting van een doeltreffend gesprek, waarin alle standpunten aan bod zullen komen, kan en wil ik niet op de zaken vooruitlopen. Eerst dit WK mountainbike tot een goed einde brengen. Daarna zien we wel. We blijven er voorlopig van uitgaan dat er een WK plaatsvindt op 30 en 31 januari 2021. Hier, in Leogang, verloopt de titelstrijd volledig achter gesloten deuren. En worden enkel geaccrediteerde mensen toegelaten. Om maar te zeggen: het kán dus, hé.”