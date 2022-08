Ervaringsdeskundigen getuigen over het mythische Ibrox: “Die Belgen gaan zoiets nog nooit meegemaakt hebben”

Champions LeagueIci, ici, c’est pas Saint-Gilles. Union staat vanavond voor de loodzware opdracht. Ibrox away. De mythische thuishaven van Rangers is al jaren een nachtmerrie voor elke bezoekende ploeg. Ervaringsdeskundigen aan het woord over de hel van Glasgow. “Spelen zoals in Leuven kunnen ze op Ibrox niet maken. En anders zullen ze het wel horen.”

De Oude Markt in Leuven kleurde vorige week blauw en wit. De kleuren van Rangers, de kleuren van Schotland ook. Tot de 1-0 maakten de 1.500 aanwezige Schotse fans aardig wat kabaal aan Den Dreef.

Wel, doe dat maal dertig. En met even veel (of zelfs meer) bier. En je hebt de hel waarin Union straks belandt.

One does not simply walk into Ibrox.

Kunnen ook teams als RB Leipzig, Dortmund, Porto en zelfs Antwerp en Standard van meespreken.

In de laatste editie van de Europa League dwong Rangers daar een finaleplaats af, door er telkens opnieuw een scheve situatie recht te zetten. Maar de finale speel je nu eenmaal op neutraal terrein. En daar bleek Rangers wel klopbaar.

Volledig scherm © Photo News

Wereldrecord toeschouwers

Thomas Buffel is tot op de dag van vandaag de enige Belg die de kleuren van Rangers vertegenwoordigde. Hij werd er één keer landskampioen. “Verzorgd voetbal als het kan, vechten als het moet”, is er volgens hem de filosofie. Maar meer nog dan de speelstijl - in Leuven zat er bitter weinig voetbal of strijdlust in het team van Van Bronckhorst - moeten de ‘Light Blues’ het in eigen huis vooral hebben van hun doldwaze aanhang. Iets meer dan 50.000 fans. Zelfs toen de club naar het Schotse vierde niveau werd teruggezet, was het er full house. Een wereldrecord voor een vierdeklasser.

In een niet zo gek ver verleden stond er met Alex McLeish nog een Schot aan het roer bij RC Genk. Die zwaaide eveneens een paar jaar met de scepter op Ibrox. Toen was Van Bronckhorst - nu T1 - er nog speler, nota bene. Ook begin deze eeuw kwam men er niet graag op bezoek. “Er is iets speciaals aan Ibrox. De bezoekende teams zijn altijd vol lof over de Rangers-aanhang. Dat ze het lawaai niet kunnen geloven. (lacht) Ze blijven 90 minuten zingen, en dat kan vervelend zijn. Het sterkste element van ieder team is hun thuisvoordeel, maar Union is mentaal heel sterk. Ze zullen wel een plannetje klaar hebben.”

Volledig scherm Alex McLeish gaat nog af en toe kijken op Ibrox. © Photo News

Frédéric Frans speelde in Schotland zowel voor Partick Thistle als Dundee United, en kent Rangers dan ook goed. “In België heb ik tegen alle topclubs gespeeld, maar zoiets als Celtic en Rangers heb ik nog nooit meegemaakt. Meer volk, meer passie... Die 50.000 supporters, dat voel je.” De verdediger van Beerschot schat Union echter niet kansloos op Schotse bodem. “Ik heb veel van Rangers gezien vorig jaar, en had niet verwacht dat ze zo zwak voor de dag zouden komen. Tegelijk was dat de verdienste van Union. Het zal heel moeilijk worden voor Union, maar 2-0 is een heel goeie uitslag. Rangers zal al stevig uit de hoek moeten komen. Ik vond ze in Leuven hard terugzakken, ze speelden voor een gelijkspel. Dat kunnen ze in Ibrox niet maken, want dan zullen ze het wel horen.” (lacht)

Waar volgens McLeish de sleutel ligt voor de Schotten? “Rangers moet Union snel naar de keel grijpen en vroeg scoren. Ze mogen niet op safe spelen. Dat houdt ook het gevaar in dat Union kan counteren, en ze hebben al bewezen dat ze dat kunnen. Maar met die 2-0 heeft Rangers geen keus.”

Of zoals gewezen Schots international Kris Commons de hel van Ibrox samenvat: “Veel sterkere teams zijn al geïntimideerd door de atmosfeer die in dat soort matchen kan hangen in Glasgow. Die Belgen gaan zoiets nog nooit meegemaakt hebben.”

‘t Is eens wat anders dan het immer gezellige Stade Joseph Marien.

Volledig scherm © AFP