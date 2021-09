Erop en erover: Antwerp dankzij Frey en Benson voorbij stug Union

Buta kwam bij Antwerp in de ploeg voor de geschorste De Laet en Samatta hield Fischer op de bank. Bij Union verscheen Teuma aan de aftrap in plaats van Lynen. Strijd was er genoeg, maar het was lange tijd wachten op een kans. Halverwege de eerste helft kwam Union dan toch eens opzetten via Undav. Eerst kon de Duitser met Turkse roots net niet goed genoeg bij een voorzet van Vanzeir. Twee minuten later probeerde de aanvaller het na een snelle uittrap van Moris met een lob. Butez tikte nog net in hoekschop. Aan de overkant probeerde Antwerp het met een poging van ver van Nainggolan.

Volledig scherm © Photo News

Vijf minuten voor de rust knalde Nieuwkoop hard binnen, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel van Vanzeir. Het was slecht uitstel, want enkele minuten later was het toch raak voor de thuisploeg. Verstraete speelde te kort terug, Vanzeir zat er tussen en bood spitsbroeder Undav de 1-0 aan. Antwerp reageerde nog met twee grote kansen. Dessoleil kopte helemaal vrijstaand na een hoekschop naast en Moris ranselde een mooie vrije trap van Verstraete uit de linkerbovenhoek.

Volledig scherm Fischer tekende voor txee assists. © BELGA

Meteen na de pauze kreeg Union drie kansen via Nieuwkoop, Vanzeir en Undav. Antwerp kreeg weinig voor elkaar. Op het uur voerde trainer Priske drie wissels door terwijl de zieke Bataille al in de kleedkamer was gebleven. Union bleef komen en de gelijkmaker van Antwerp viel dan ook letterlijk en figuurlijk uit de lucht. Invaller Fischer vond Frey aan de tweede paal en die moet je zo’n kans niet geven. De thuisploeg was van slag en Antwerp nam de controle over. Het inbrengen van Fischer bleek een gouden zet, want op zijn aangeven knalde Benson de 1-2 voorbij Moris. Een zure nederlaag voor Union dat zo de leidersplaats laat liggen.

Volledig scherm © BELGA

Union: Moris, Nieuwkoop, Bager, Nielsen (92' Amani), Undav, Vanzeir (75' Mitoma), Burgess, Teuma, Marcq (75' Lynen), Kandouss (85' Avenatti) en Lapoussin.

Antwerp: Butez, Nainggolan, Buta, Verstraete (78' Haroun), Gerkens (61' Benson), Miyoshi (61' Fischer), Dessoleil, Bataille (46' Seck), Almeida, Samatta (61' Eggestein) en Frey.

Doelpunten: 43' Undav (1-0), 70' Frey (1-1), 79' Benson (1-2).

Geel: 34' Frey, 38' Lapoussin, 45' Kandouss, 57' Nieuwkoop, 71' Fischer, 87' Benson.

Scheidsrechter: Nicolas Laforge

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.